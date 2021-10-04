Росія буде співпрацювати з ісламістами з "Талібану"

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що для Росії дуже актуально економічне співробітництво з новою владою Афганістану – з ісламістським рухом "Талібан".
Про це повідомляє РІА Новини".
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Майбутні партнери
У російському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що у Афганістану є досвід проектів в промисловості та транспорту, він створює заділ для майбутньої кооперації. Додали, що питання постконфліктного відновлення афганської держави набувають все більшої актуальності на тлі погіршення гуманітарної та соціально-економічної ситуації в цій країні.
"Надалі, по мірі формування нових структур державної влади, очікуємо відкриття перспектив для міжнародного економічного співробітництва з Кабулом", – заявили в Міністерстві закордонних справ Росії.
Що відбувається в Афганістані
- Минув місяць, як останній американський солдат покинув територію Афганістану, перед цим захопленого практично без єдиного пострілу ісламістським рухом "Талібан".
- На сьогодні жодна країна в світі не визнала уряд на чолі з Хасаном Ахундою, який значиться в списку ООН міжнародних терористів. Цей факт, зокрема, не бентежить Москву.
- Повідомлення про розстріли без суду і слідства з'явилися буквально відразу, як ісламісти взяли владу. Тепер це фактично буденне явище. Наприклад, 24 вересня в провінції Герат були публічно повішені чотири жителя Афганістану.
- За місяць після приходу талібів до влади в країні перестали працювати мінімум 153 ЗМІ.
- Зараз відбуваються величезні виведення коштів з банків, а фінансова індустрія Афганістану перебуває під тиском "екзистенціальної кризи". Про це заявив виконавчий директор Ісламського банку Афганістану Сайєд Муса Калима аль-Фалаха, передає Reuters.