Росія буде співпрацювати з ісламістами з "Талібану"

У Москві очікують відкриття перспектив для міжнародного економічного співробітництва з Кабулом

Рух "Талібан" хоче співпрацювати з Росією. Тут не проти / Колаж "Сьогодні"

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що для Росії дуже актуально економічне співробітництво з новою владою Афганістану – з ісламістським рухом "Талібан".

Про це повідомляє РІА Новини".

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Майбутні партнери

У російському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що у Афганістану є досвід проектів в промисловості та транспорту, він створює заділ для майбутньої кооперації. Додали, що питання постконфліктного відновлення афганської держави набувають все більшої актуальності на тлі погіршення гуманітарної та соціально-економічної ситуації в цій країні.

"Надалі, по мірі формування нових структур державної влади, очікуємо відкриття перспектив для міжнародного економічного співробітництва з Кабулом", – заявили в Міністерстві закордонних справ Росії.

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