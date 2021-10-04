Россия будет сотрудничать с исламистами из "Талибана"

В Москве ожидают открытия перспектив для международного экономического сотрудничества с Кабулом

Движение "Талибан" хочет сотрудничать с Россией. Тут не против / Коллаж "Сегодня"

Министерство иностранных дел России заявило, что для России весьма актуально экономическое сотрудничество с новыми властями Афганистана – с исламистским движением "Талибан".

Об этом сообщает РИА "Новости".

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Будущие партнеры

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что у Афганистана есть опыт проектов в промышленности и транспорте, он создает задел для будущей кооперации. Добавили, что вопросы постконфликтного восстановления афганского государства приобретают все большую актуальность на фоне ухудшения гуманитарной и социально-экономической ситуации в этой стране.

"В дальнейшем, по мере формирования новых структур государственной власти, ожидаем открытия перспектив для международного экономического сотрудничества с Кабулом", — заявили в Министерстве иностранных дел России.

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