Страти, дорогі наркотики і школи без дівчаток: як Афганістан прожив перші 30 днів при "Талібані"

У перейменованій країні рекордно подорожчав опіум, на площах проводять страти, а зі шкіл вигнали дівчаток

Місяць минув і жінки змушені були надіти паранджу/Фото Reuters/Колаж "Сьогодні"

Минув місяць, як останній американський солдат покинув територію Афганістану, перед цим захопленого практично без єдиного пострілу ісламістським рухом "Талібан". Сайт "Сьогодні" зібрав інформацію, як зараз живе Афганістан, який так і не став світською країною в період 20-річного перебування там західних військ.

Влада

На сьогодні жодна країна в світі не визнала уряд на чолі з Хасаном Ахундою, який значиться в списку ООН міжнародних терористів. Цей факт, зокрема, не бентежить Москву. Тиждень тому на полях Генасамблеї ООН голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив: "Нинішній стан справ не обмежує і не перешкоджає нашим контактам з талібами".

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Від уряду Китаю, Пакистану, Туреччини, Катару, Росії, Саудівської Аравії і США звучали заяви, що таліби можуть розраховувати на якусь співпрацю з ними, але лише за умови дотримання основних прав людини.

Зустріч делегації ВООЗ з представником нової влади Афганістану / Фото Reuters

Сам Афганістан тепер називається "Ісламський емірат Афганістан". Він був проголошений ще до відходу американців 19 серпня.

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Закони шаріату

Визнання "Талібан" швидше за все і не дочекається, оскільки досить швидко країна скотилася в бік дотримання вкрай радикально інтерпретованих законів шаріату.

Повідомлення про розстріли без суду і слідства з'явилися буквально відразу, як ісламісти взяли владу. Тепер це фактично буденне явище. Наприклад, 24 вересня в провінції Герат були публічно повішені чотири жителі Афганістану, яких звинуватили у викраденні людей.

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Страти стають звичайним явищем для Афганістану / Фото Reuters

Наприкінці вересня була введена заборона на стрижку бороди, що теж не зовсім відповідає законам шаріату.

Офіційно "Талібан" заявляє, що тимчасово, на перехідний період вони визнають дію Конституції часів останнього короля Мухаммеда Захір-шаха (керував Афганістаном з 1933-го по 1973 рік). Але не повністю, лише в тій частині, яка не суперечить законам шаріату. В Афганістані за період з отримання незалежності 1919 року змінилися сім конституцій.

Становище жінок

Чи не єдині, хто хоч якось намагається протистояти ісламістам, – жінки. Вони продовжують проводити нечисленні пікети з вимогою залишити їм права. Зазвичай це все закінчується силовим розгоном зі стріляниною вгору.

В середині вересня афганські дівчатка залишилися без шансів на освіту – ісламісти виключили їх із середньої школи і звільнили вчителів-жінок. У молодшій школі дівчаток розмістили за ширмою.

Кандагар, 14 вересня 2021 року. Без паранджі жінка не може вийти на вулицю/Фото Reuters

Перед цим було закрито міністерство у справах жінок. Таліби взяли рішення створити на його базі Міністерство з пропаганди чесноти і запобігання вадам. Таке відомство працювало при попередньому періоді управління талібами в 1990-х роках. Тоді його основним завданням було введення строгих релігійних доктрин, що стосуються ісламського порядку.

Свобода слова

За місяць після приходу талібів до влади в країні перестали працювати мінімум 153 ЗМІ. Головними проблемами, через які різні телеканали, радіостанції і друковані видання припинили роботу, стали фінансові проблеми і обмеження, що вводяться новою владою.

Економіка

Ще в середині серпня, коли рух "Талібан" переможно захоплював одну провінцію країни за одною, національна валюти – афгані – рухнула до історичних показників. Курс долара, який майже півроку тримався на позначці 80 афгані за один долар, підскочив до 100 афгані.

Зараз відбуваються величезні виведення коштів з банків, а фінансова індустрія Афганістану перебуває під тиском "екзистенціальної кризи". Про це заявив виконавчий директор Ісламського банку Афганістану Сайєд Муса Калима аль-Фалаха, передає Reuters.

Черги в банки країни, звідки афганці намагаються забрати свої гроші / Фото Reuters

Економіка Афганістану сильно залежить від іноземної допомоги, 40% її ВВП формується від міжнародної допомоги. Ця ж допомогу після приходу до влади талібів була повністю заморожена.

Дорожчає все, включаючи опіум на чорному ринку. Як повідомляє видання Times of India, ціни на опіум стрибкоподібно зросли 15 серпня – цього дня таліби захопили Кабул, а афганський уряд втік з країни. Ціни на опіум в результаті зросли втричі на чорному ринку і стали вище, ніж цей наркотик коштує на ринках Європи.

Як розвивалися події