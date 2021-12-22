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"Всплыло очередное дурбецало": Аваков отреагировал на "зашквар" Галушко

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
22 декабря, 17:23
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Скандал с Галушко, ставший достоянием общественности сейчас, не единственный
Фото: Арсен Аваков и Николай Галушка Коллаж/Сегодня
Фото: Арсен Аваков и Николай Галушка Коллаж/Сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Год назад, когда случился инцидент с полицией, поведение нардепа Николая Галушко обсуждалось с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и его коллегой Денисом Монастырским. Об этом в Telegram-канале написал экс-министр Арсен Аваков, комментируя обвинения в свой адрес.

Экс-министр уже готовился к новогодним праздникам и не думал, что ему придется комменировать чью-то очередную выходку из политиков.

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"Хотел что-то про вино запостить, предновогоднее, но тут всплыло очередное дурбецало из депутатов с очередным зашкваром на дорогах. Не путать с корбецелой. Приходится комментить без улыбки, на фоне туч, отвлекаясь от негосударственной работы", – написал он в Instagram.

По его словам, эпизод, ставший достоянием общественности сейчас, не единственный.

"Что касается инцидента с депутатом Галушко, происшедшем год назад. Во-первых, это не единственный инцидент, связанный с ним, были и другие эпизоды. Во-вторых, по факту этого случая я имел беседу не с ним, а с главой фракции СН Арахамия и с депутатом Монастырским, который в тот период возглавлял Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады, членом которого является депутат Галушко. И говорили мы как раз о неприемлемости подобного поведения депутата. И надо отдать должное, оба коллеги согласились со мной, что это был безобразный инцидент, и оба они имели соответствующий разговор с господином Галушко", – написал он.

Также Аваков отметил, что никакой секретности в этих беседах и никаких особых пожеланий к данному депутату, кроме приличного поведения, никогда не было!

"К слову, понимая уровень и манеру общения господина Галушко, я никогда с ним лично не контактировал. Профилактикой с ним занимался один из замминистров, который, согласно своим должностным обязанностям, взаимодействовал с парламентом", – отметил Аваков.

Также он поприветствовал позицию представителей фракции СН, которые немедленно обнародовали свою позицию о неприемлемости подобного поведения народного депутата по отношению к полицейским.

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"Очень рассчитываю, что все последние инциденты, которые имели место с депутатами как от партии СН, так и прочими, обнародованные и необнародованные, получившие огласку и не получившие огласку – будут повторятся все реже и реже. То, что рядовые полицейские перестали терпеть подобные инциденты и обнародуют через журналистов факты "приятного" общения с депутатами на дорогах, прежде всего говорит о тенденции неприятия как полицией, так и общества в целом, подобного небрежения законом и неприемлемого поведения", – написал он.

Что касается водителя, допустившего нарушение ПДД, за которое и был правомерно остановлен автомобиль народного депутата, то он признан виновным решением суда и понес административное наказание.

Суть скандала

18 декабря 2020 года в центре Киева из-за пересечения двойной сплошной правоохранители остановили водителя Галушко. Сам нардеп приехал позже. По словам правоохранителей, они пытались осмотреть машину депутата, которая не имеет дипломатического иммунитета, в тоже время "слуга" хотел им помешать и во время перепалки даже назвал их дебилами.

В СН отметили, что Галушко знал о существовании этого видео, так как оно якобы являлось предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД, который угрожал обнародовать его в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы.

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