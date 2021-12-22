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"Спливло чергове дурбецало": Аваков відреагував на "зашквар" Галушко

Наталія Магдик Наталія Магдик
22 грудня, 17:23
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Скандал із Галушко, який став надбанням громадськості зараз, не єдиний
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Рік тому, коли трапився інцидент із поліцією, поведінка нардепа Миколи Галушка обговорювалася з головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією та його колегою Денисом Монастирським. Про це в Telegram-каналі написав екс-міністр Арсен Аваков, коментуючи звинувачення на свою адресу.

Екс-міністр уже готувався до новорічних свят і не думав, що йому доведеться коментувати чиюсь чергову витівку з політиків.

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"Хотів щось про вино запостити, передноворічне, але тут спливло чергове дурбецало з депутатів із черговим зашкваром на дорогах. Чи не плутати з корбецелою. Доводиться коментувати без посмішки, на тлі хмар, відволікаючись від недержавної роботи", – написав він у Instagram.

За його словами, епізод, який став надбанням громадськості зараз, не єдиний.

"Що стосується інциденту з депутатом Галушко, що стався рік тому. По-перше, це не єдиний інцидент, пов'язаний з ним, були й інші епізоди. По-друге, за фактом цього випадку я мав розмову не з ним, а з головою фракції СН Арахамія і з депутатом Монастирським, який у той період очолював Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради, членом якого є депутат Галушка, і говорили ми якраз про неприйнятність такої поведінки депутата, і треба віддати належне, обидва колеги погодилися зі мною, що це був. потворний інцидент, і обидва вони мали відповідну розмову з паном Галушка", – написав він.

Також Аваков зазначив, що жодної таємності у цих бесідах та жодних особливих побажань до даного депутата, окрім пристойної поведінки, ніколи не було!

"До речі, розуміючи рівень та манеру спілкування пана Галушка, я ніколи з ним особисто не контактував. Профілактикою з ним займався один із заступників міністрів, який, згідно зі своїми посадовими обов'язками, взаємодіяв з парламентом", – зазначив Аваков.

Також він привітав позицію представників фракції СН, які негайно оприлюднили свою позицію щодо неприйнятності такої поведінки народного депутата щодо поліцейських.

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"Дуже розраховую, що всі останні інциденти, які мали місце з депутатами як від партії СН, так і іншими, оприлюднені та неоприлюднені, які набули розголосу і не набули розголосу – будуть повторюватися все рідше і рідше. Те, що рядові поліцейські перестали терпіти подібні інциденти і оприлюднять через журналістів факти "приємного" спілкування з депутатами на дорогах, насамперед говорить про тенденцію неприйняття як поліцією, так і суспільства в цілому, подібного нехтування законом та неприйнятної поведінки", – написав він.

Щодо водія, який допустив порушення ПДР, за яке і було правомірно зупинено автомобіль народного депутата, то він визнаний винним рішенням суду та поніс адміністративне покарання.

Суть скандалу

18 грудня 2020 року в центрі Києва через перетин подвійний суцільний правоохоронці зупинили водія Галушка. Сам нардеп приїхав згодом. За словами правоохоронців, вони намагалися оглянути машину депутата, яка не має дипломатичного імунітету, водночас "слуга" хотів їм завадити і під час суперечки навіть назвав їх дебілами.

У СН зазначили, що Галушко знав про існування цього відео, оскільки воно нібито було предметом шантажу з боку тодішнього керівника МВС, який погрожував оприлюднити його у разі відмови депутата підтримувати в парламенті його ініціативи.

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