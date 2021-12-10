"Все зависит от Украины": генсек НАТО послал Путину прозрачный намек

Столтенберг привел в пример Норвегию, которую Москва тоже не хотела отпускать в НАТО в свое время

Столтенберг угомонил "хотелки" Путина. Коллаж "Сегодня"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в Альянс зависит лишь от ее самой и 30 стран-членов военного блока. Как бы Кремль не был против этого – права голоса у него нет. Об этом пишет УНИАН.

Он напомнил, что сейчас Украина не подпадает под гарантии безопасности НАТО, поскольку не является членом организации. Но в то же время является ценным партнером Альянса и все страны поддерживают ее независимость.

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"Также речь идет об уважении суверенитета суверенного независимого государства в Европе. Это снова и снова констатировалось, начиная от Хельсинкского Заключительного акта 1975 года и много раз после того, что в Европе каждое государство имеет право выбирать свой собственный путь. И это касается Украины. Таким образом, мы придерживаемся наших решений, и ничего не изменилось, когда речь идет о подходе НАТО относительно членства Украины. Это зависит от Украины, чтобы выбирать собственный путь и выбирать, хочет ли она стремиться к членству или нет. А затем также это зависит от 30 стран-членов, чтобы решать, готова ли Украина присоединиться к Альянсу. И никто другой", – заявил Столтенберг.

Генсек напомнил, что в 1949 году Москва была против вступления Норвегии в НАТО, но Россию не послушали.

"И так же мы должны уважать желание каждого суверенного государства в Европе", – сказал он и добавил, что Россия пытается контролировать своих соседей.

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РФ не хочет отпускать Украину в НАТО