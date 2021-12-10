Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Зеленський 💡 Заборона пакетів 💸 Тисяча Зеленського 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Влада Події

"Все залежить від України": генсек НАТО надіслав Путіну прозорий натяк

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
10 грудня, 15:38
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Столтенберг навів у приклад Норвегію, яку Москва теж не хотіла відпускати в НАТО свого часу
Столтенберг вгамував "хотілки" Путіна. Колаж "Сьогодні"
Столтенберг вгамував "хотілки" Путіна. Колаж "Сьогодні"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вступ України до Альянсу залежить лише від її самої та 30 країн-членів військового блоку. Як би Кремль не був проти цього – права голосу він не має. Про це пише УНІАН.

Він нагадав, що зараз Україна не підпадає під гарантію безпеки НАТО, оскільки не є членом організації. Але водночас є цінним партнером Альянсу і всі країни підтримують її незалежність.

Реклама

"Також йдеться про повагу до суверенітету суверенної незалежної держави в Європі. Це знову і знову констатувалося, починаючи від Гельсінського Заключного акту 1975 року і багато разів після того, що в Європі кожна держава має право вибирати свій шлях. І це стосується України. Отже, ми дотримуємося наших рішень, і нічого не змінилося, коли йдеться про підхід НАТО щодо членства України. Це залежить від України, щоб обирати власний шлях і вибирати, чи хоче вона до членства чи ні. А потім також це залежить від 30 країн-членів, щоб вирішувати, чи Україна готова приєднатися до Альянсу. І ніхто інший", – Заявив Столтенберг.

Генсек нагадав, що 1949 року Москва була проти вступу Норвегії до НАТО, але Росію не послухали.

"І так само ми маємо поважати бажання кожної суверенної держави в Європі", – сказав він і додав, що Росія намагається контролювати своїх сусідів.

Реклама

РФ не хоче відпускати Україну до НАТО

  • 1 грудня президент РФ Володимир Путін зажадав від Заходу гарантій нерозширення НАТО на Схід, натякаючи, мовляв, ніякого членства для України. І не просто на словах – у Кремлі хочуть отримати від Альянсу юридичні гарантії безпеки.
  • 7 грудня президенти США та Росії провели переговори у режимі відеоконференції. Розмова тривала дві години. Вже Байден поставив ультиматум Путіну про НАТО на сході.
  • 8 грудня Путін повідомив, що у Кремлі пишуть документ про заборону вступу України до НАТО, щоб потім надати Вашингтону своє бачення нерозширення Альянсу.
  • А 9 грудня Байден зателефонував президенту Володимиру Зеленському. Під час розмови він чітко дав зрозуміти йому, що "будь-які рішення щодо членства в Альянсі залежать виключно від України, і лише Україна має вирішувати це питання – і члени Альянсу".

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Керівник проекту "Влада" Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.1

Російський рубль (₽)

0.368

Євро (€)

30.68

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

66 035

захворіло за тиждень в Україні

-15%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти