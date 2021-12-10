"Все залежить від України": генсек НАТО надіслав Путіну прозорий натяк

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вступ України до Альянсу залежить лише від її самої та 30 країн-членів військового блоку. Як би Кремль не був проти цього – права голосу він не має. Про це пише УНІАН.
Він нагадав, що зараз Україна не підпадає під гарантію безпеки НАТО, оскільки не є членом організації. Але водночас є цінним партнером Альянсу і всі країни підтримують її незалежність.
"Також йдеться про повагу до суверенітету суверенної незалежної держави в Європі. Це знову і знову констатувалося, починаючи від Гельсінського Заключного акту 1975 року і багато разів після того, що в Європі кожна держава має право вибирати свій шлях. І це стосується України. Отже, ми дотримуємося наших рішень, і нічого не змінилося, коли йдеться про підхід НАТО щодо членства України. Це залежить від України, щоб обирати власний шлях і вибирати, чи хоче вона до членства чи ні. А потім також це залежить від 30 країн-членів, щоб вирішувати, чи Україна готова приєднатися до Альянсу. І ніхто інший", – Заявив Столтенберг.
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Генсек нагадав, що 1949 року Москва була проти вступу Норвегії до НАТО, але Росію не послухали.
"І так само ми маємо поважати бажання кожної суверенної держави в Європі", – сказав він і додав, що Росія намагається контролювати своїх сусідів.
РФ не хоче відпускати Україну до НАТО
- 1 грудня президент РФ Володимир Путін зажадав від Заходу гарантій нерозширення НАТО на Схід, натякаючи, мовляв, ніякого членства для України. І не просто на словах – у Кремлі хочуть отримати від Альянсу юридичні гарантії безпеки.
- 7 грудня президенти США та Росії провели переговори у режимі відеоконференції. Розмова тривала дві години. Вже Байден поставив ультиматум Путіну про НАТО на сході.
- 8 грудня Путін повідомив, що у Кремлі пишуть документ про заборону вступу України до НАТО, щоб потім надати Вашингтону своє бачення нерозширення Альянсу.
- А 9 грудня Байден зателефонував президенту Володимиру Зеленському. Під час розмови він чітко дав зрозуміти йому, що "будь-які рішення щодо членства в Альянсі залежать виключно від України, і лише Україна має вирішувати це питання – і члени Альянсу".