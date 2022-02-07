Во сколько обходится украинцам аренда жилья для депутатов – озвучены цифры

Большинство тех, кто арендует жилье, в состоянии его самостоятельно оплачивать

В КИУ рассказали, сколько выделяется из бюджета на покрытие расходов по аренде жилья для нардепов / Фото: Коллаж: Сегодня

Депутата по закону полагается компенсация за аренду жилья или оплату гостиничного номера. Об этом сообщили в КИУ.

Председатель КМУ Алексей Кошель отметил, что "70% депутатов, арендующих жилье за средства налогоплательщиков, имеют достаточно финансовых возможностей, чтобы самостоятельно снимать квартиры.

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Также он отметил, что депутатская зарплата позволяет покрыть расходы по аренде в Киеве. Однако, несмотря на наличие возможностей, они продолжают получать компенсацию из бюджета, которую воспринимают как своеобразный депутатский бонус.

Максимальный и самый распространенный объем компенсации составил 237 250 грн., минимальный – 72 500 грн.

Отмечается, что среди нардепов, которые претендуют на компенсацию аренды жилья не только иногородние, ну а и те, кто на момент избрания уже жили в столице.

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Большинство из 90 нардепов, которые претендовали на компенсацию за аренду жилья в Киеве, получали в месяц из госказны около 20 тыс грн.

Также сообщается, что каждый из 145 депутатов получает в среднем 255 тыс. гривен компенсации на жилье в год.

В Аппарате Верховной Рады сообщали, что максимальная сумма компенсации депутату парламента за аренду жилья в день составляет 650 гривен.

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Во сколько обходится украинцам содержание депутатов

На зарплаты для народных депутатов из бюджета было выделено более 202 млн грн. Месяц работы парламентариев в 2021 году стоил украинцам 18,3 млн грн.

Чтобы быть в курсе всех новостей, Рада оформила подписку на периодические печатные издания за 173 тысячи гривен. А чтобы читать только проверенные газеты, Аппарат потратился на разработку технического задания на комплексную информационную систему мониторинга и анализа СМИ и социальных сетей.

За что платят налоги украинцы

В этом году 24 народных депутата практически не голосовали на пленарных заседаниях Верховной Рады – пропустили 90% заседаний, а один вообще отметился тем, что не голосовал ни разу.

Кроме того, мы публиковали список товаров и услуг, которые заказывала Верховная Рада Украины за счет налогоплательщиков в 2021 году.

25 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский разрешил лишать народных депутатов зарплат за прогулы парламентских заседаний.

В главном законодательном органе страны заботятся не только о депутатах, но и о сотрудниках Аппарата. В ноябре им выделили деньги на повышение квалификации, а именно углубление знаний государственного языка и обучение психологическим аспектам профессиональной деятельности.

Чтобы быть в курсе всех новостей, Рада оформила подписку на периодические печатные издания за 173 тысячи гривен. А чтобы читать только проверенные газеты, Аппарат потратился на разработку технического задания на комплексную информационную систему мониторинга и анализа СМИ и социальных сетей.