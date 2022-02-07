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Скільки коштує українцям оренда житла для депутатів – озвучені цифри

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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7 лютого, 17:51
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Більшість з тих, хто орендує житло, може за нього самостійно сплачувати
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Депутатам згідно з законом належить компенсація за оренду житла або оплату готельного номера. Про це повідомили у КВУ.

Голова КВУ Олексій Кошель зазначив, що "70% депутатів, які орендують житло за кошти платників податків, мають достатньо фінансових можливостей, щоб самостійно винаймати квартири.

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Також він зазначив, що депутатська зарплата дозволяє покрити витрати на оренду в Києві. Проте, незважаючи на наявність можливостей, вони продовжують одержувати компенсацію з бюджету, яку сприймають як своєрідний депутатський бонус.

Максимальний та найпоширеніший обсяг компенсації становив 237 250 грн., мінімальний – 72 500 грн.

Наголошується, що серед нардепів, які претендують на компенсацію оренди житла не лише іногородні, а й ті, хто на момент обрання вже мешкав у столиці.

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Більшість із 90 нардепів, які претендували на компенсацію за оренду житла у Києві, отримували за місяць із держскарбниці близько 20 тис грн.

Також повідомляється, що кожен із 145 депутатів отримує в середньому 255 тис. гривень компенсації на житло на рік.

В Апараті Верховної Ради повідомляли, що максимальна сума компенсації депутату парламенту за оренду житла на день становить 650 гривень.

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Скільки коштує українцям утримання депутатів

На зарплати для народних депутатів із бюджету було виділено понад 202 млн грн . Місяць роботи парламентаріїв у 2021 році коштував українцям 18,3 млн. грн.

Щоб бути в курсі всіх новин, Рада оформила передплату на періодичні друковані видання за 173 тисячі гривень. А щоб читати лише перевірені газети, Апарат витратився на розробку технічного завдання на комплексну інформаційну систему моніторингу та аналізу ЗМІ та соціальних мереж.

За що сплачують податки українці

Поточного року 24 народні депутати практично не голосували на пленарних засіданнях Верховної Ради – пропустили 90% засідань, а один взагалі відзначився тим, що не голосував жодного разу.

Крім того, ми публікували список товарів та послуг, які замовляла Верховна Рада України за рахунок платників податків у 2021 році.

25 жовтня 2019 року президент України Володимир Зеленський дозволив позбавляти народних депутатів зарплат за прогули парламентських засідань

У головному законодавчому органі країни опікуються не лише депутати, а й співробітники Апарату. У листопаді їм надали гроші на підвищення кваліфікації, а саме поглиблення знань державної мови та навчання психологічним аспектам професійної діяльності.

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