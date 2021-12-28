Хто найгірше працював у Раді в 2021 році – топ-25 депутатів

У 2021 році 24 народні депутати практично не голосували на пленарних засіданнях Верховної Ради – пропустили 90%, а один взагалі не відзначився жодним голосуванням. Про це повідомляє Комітет виборців України
Загалом у 2021 році було проведено 5681 голосування. Один народний депутат не проголосував жодного разу – це Тарас Козак з "Опозиційної платформи – За життя". Воно й не дивно – він не в Україні і перебуває у розшуку.
Далі антирейтинг виглядає так:
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- Олесь Довгий взяв участь у 0,23% голосувань;
- Вадим Столар – 0,56%;
- Федір Христенко – 0,99%;
- Юрій Солод – 0,99%;
- Вадим Рабінович – 1%;
- Сергій Льовочкін – 1%;
- Сергій Ларін – 1%;
- Ігор Абрамович – 1%;
- Ренат Кузьмін – 1%,
- Степан Івахов – 1%;
- Віктор Медведчук – 3% голосувань;
- Андрій Деркач – 3%;
- Олександр Фельдман – 3%;
- Юрій Бойко – 3%;
- Олександр Дубінський – 4%;
- Дмитро Шенцев – 4%;
- Олександр Пузанов – 4%;
- Юлія Льовочкіна – 5%;
- Ігор Палиця – 6%;
- Антон Яценко – 8%;
- Ігор Кісільов – 9%;
- Віталій Борт – 9%;
- Григорій Суркіс – 10%;
- Олександр Герега – 10%.
Найактивніше протягом року голосували депутати "Слуги Народу" (83%) та "Європейської солідарності" (80%).
"Частина народних депутатів фактично саботували голосування Верховної Ради в 2021 році, не голосуючи ані "за", ані "проти" чи "утримався". Така поведінка підриває довіру до діяльності парламенту і суперечить принципам роботи депутата. У ВР IX скликання було введено систему штрафів, які накладаються на депутата в разі неучасті в голосуваннях. Однак на практиці це мало змінило ситуацію і не вирішило головну проблему", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.
Покарання для депутатів
- В Україні діє закон про покарання для депутатів-прогульників. Так, депутатів позбавлятимуть зарплати, якщо пропустили понад третину голосувань на пленарних засіданнях протягом місяця.
- Нардепів-прогульників 2020 року оштрафували на 30 млн грн. Головних прогульників тоді було дев'ять – вони пропустили понад 90% парламентських голосувань.
- А за перший рік роботи парламенту цього скликання найгірше з відвідуванням було у ОПЗЖ та "Батьківщини".