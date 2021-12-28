Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Власть События

Кто хуже всего работал в Раде в 2021 году – топ-25 депутатов

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
28 декабря, 17:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Один из нардепов вообще ни разу не проголосовал в этом году
Некоторые депутаты проигнорировали работу. Коллаж "Сегодня"
Некоторые депутаты проигнорировали работу. Коллаж "Сегодня"

В 2021 году 24 народных депутата практически не голосовали на пленарных заседаниях Верховной Рады – пропустили 90%, а один вообще не отметился ни одним голосованием. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Всего в 2021 году было проведено 5681 голосований. Один народный депутат не проголосовал ни разу – это Тарас Козак из "Оппозиционной платформы – За жизнь". Оно и не удивительно – он не в Украине и находится в розыске.

Реклама

Далее антирейтинг выглядит так:

  • Олесь Довгий принял участие в 0,23% голосований;
  • Вадим Столар – 0,56%;
  • Федор Христенко – 0,99%;
  • Юрий Солод – 0,99%;
  • Вадим Рабинович – 1%;
  • Сергей Левочкин – 1%;
  • Сергей Ларин – 1%;
  • Игорь Абрамович – 1%;
  • Ренат Кузьмин – 1%,
  • Степан Ивахов – 1%;
  • Виктор Медведчук – 3% голосований;
  • Андрей Деркач – 3%;
  • Александр Фельдман – 3%;
  • Юрий Бойко – 3%;
  • Александр Дубинский – 4%;
  • Дмитрий Шенцев – 4%;
  • Александр Пузанов – 4%;
  • Юлия Левочкина – 5%;
  • Игорь Палица – 6%;
  • Антон Яценко – 8%;
  • Игорь Кисилев – 9%;
  • Виталий Борт – 9%;
  • Григорий Суркис – 10%;
  • Александр Герега – 10%.

Активнее всего в течение года голосовали депутаты "Слуги Народа" (83%) и "Европейской солидарности" (80%).

"Часть народных депутатов фактически саботировала голосование Верховной Рады в 2021 году, не голосуя ни "за", ни "против" или "воздержался". Такое поведение подрывает доверие к деятельности парламента и противоречит принципам работы депутата. В ВР IX созыва была введена система штрафов, налагаемых на депутата в случае неучастия в голосованиях. Однако на практике это мало изменило ситуацию и не решило главную проблему", – отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Реклама

Наказание для депутатов

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
19,2
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
14,1
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,5
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,8
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,5
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
6,0
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,7
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,2
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,5
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,6
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.23

Российский рубль (₽)

0.3701

Евро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

32 520

заболело за неделю в Украине

-30%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять