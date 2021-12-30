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На ресторан 3 млн, а на герб – 480 тис. – куди Верховна Рада витратила бюджетні гроші у 2021 році

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Провідний редактор Влада Сьогодні
30 грудня, 05:20
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Скільки коштує українцям робота парламенту? Мова про мільйони гривень щороку
Верховна Рада іноді дивує характером та масштабами покупок / Колаж "Сьогодні"
Верховна Рада іноді дивує характером та масштабами покупок / Колаж "Сьогодні"

Платформа Prozorro була створена для того, щоб усі українці мали змогу відстежувати, що купується за гроші з державної скарбниці. Сайт "Сьогодні" зробив вибірку найрізноманітніших товарів та послуг, які замовляла Верховна Рада України за рахунок платників податків у 2021 році.

Прийоми важливих гостей

Часто в українському парламенті відбуваються дипломатичні зустрічі, що позначається на загальному кошторисі. На початку року для цього було виділено кілька мільйонів гривень. Наприклад, послуги із забезпечення проживання членів офіційних парламентських делегацій, міжнародних парламентських організацій та інших офіційних осіб, які прибувають до України на запрошення Верховної Ради України, обійшлися у майже 2 з половиною мільйони.

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Ще майже 3 мільйони гривень Управління справами апарату Верховної Ради України витратило на послуги з ресторанного обслуговування.

І це лише закупівлі у період з січня по лютий 2021-го.

Витрати на проживання та харчування членів офіційних парламентських делегацій / Скріншот
Витрати на проживання та харчування членів офіційних парламентських делегацій / Скріншот

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Живі рослини

Без помпезних квіткових композицій у Верховній Раді не обходиться жодне свято, тож закупівельні ціни на букети можуть здивувати. Якщо скласти загальну суму видатків за рік, то на природну красу в парламенті витратили близько 350 тисяч гривень. Шкода, що всю цю розкіш можна побачити лише у кулуарах чи парламентських кабінетах.

Частина видатків Верховної Ради на живі квіткові композиції / Скріншот
Частина видатків Верховної Ради на живі квіткові композиції / Скріншот

Захист від коронавірусу

Співробітники головного законодавчого органу країни опікуються здоров'ям своїх колег, тому активно запасаються необхідними засобами захисту. Це одноразові нітрилові рукавички за 26 з половиною тисяч, кілька партій масок по 30 тисяч, 428 одиниць дезінфікуючого засобу за майже 200 тисяч та 566 літрів етилового спирту за 114 тисяч гривень.

Масочні закупівлі для парламенту у 2021-му році / Скріншот
Масочні закупівлі для парламенту у 2021-му році / Скріншот

Національна символіка

На рік, коли вся Україна відзначала 30-річчя Незалежності, виробництво символічних предметів стрімко зросло. У Верховній Раді також був чималий попит на відповідні предмети національної ідентичності. Він позначився і на закупівлях. Наприклад, було замовлено прапор України 386х730 см за майже 11 із половиною тисяч гривень в один із кабінетів Ради та кілька синьо-жовтих прапорів за більш ніж 130 тисяч гривень для встановлення у кулуарах.

Договір про угоду із закупівлі прапорів для Верховної Ради / Скріншот
Договір про угоду із закупівлі прапорів для Верховної Ради / Скріншот

Пам'ятний знак "Тризуб", який встановили під стінами парламенту на площі Конституції, обійшовся в 480 тисяч гривень.

Урочисте відкриття Державного герба України за 480 тисяч гривень / Фото: КМДА
Урочисте відкриття Державного герба України за 480 тисяч гривень / Фото: КМДА

Крім того, парламент купив 80 екземплярів друкованого видання "Моя Конституція 25 років" та 9 сувенірних книг "Конституція України" за 49 760 і 48 960 гривень відповідно.

Канцелярія та вітальні листівки

Зазвичай такі дрібниці і "з'їдають" частину бюджету. Уявити тільки: на різне канцелярське приладдя парламент витратив практично півтора мільйона гривень! На папку-нагороду з вкладишем майже 50 тисяч.

І куди ж без вітальних листівок на різні свята за кількадесят тисяч гривень.

Парламент не може без святкових поздоровлень та листівок / Фото: Скріншот
Парламент не може без святкових поздоровлень та листівок / Фото: Скріншот

А щоб усі вітальні листи знайшли свого адресата, парламент користується поштовими послугами за більш ніж 675 тисяч гривень.

Ремонтні роботи

Найбільша частина витрат за рік – ремонт . Глобальна перебудова в кулуарах обійдеться Раді в 41 з половиною мільйона гривень. Але поки що вона на папері.

Влітку за 119 із половиною тисяч гривень для нардепів вдалося відрихтувати сесійну залу, а також полагодити кабельну мережу та систему безперебійного електропостачання, які "влетіли" в майже по 200 тисяч гривень кожна.

Ремонт у Верховній Раді влітає в "копієчку" / Скріншот
Ремонт у Верховній Раді влітає в "копієчку" / Скріншот

А як нардепи готуються відзначати новорічні свята та скільки грошей вони відклали на новорічний стіл, читайте у матеріалі "50 тис. грн відкладено на свята": як і за скільки депутати готуються відзначати Новий рік 2022.

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