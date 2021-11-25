Келихи, курси української та ремонти: ви здивуєтеся, на що витрачає Верховна Рада мільйони з бюджету

Вартість покупок для Верховної Ради іноді сягає шестизначних чисел

Найцікавіші покупки, які замовляли для Верховної Ради за останні місяці / Колаж "Сьогодні"

"Сьогодні" вирішили поцікавитися, скільки коштує держбюджетові утримання українського парламенту. І ці суми можуть убити наповал пересічного українця! Закупівлі видно на сайті "Прозорро". Їх роблять через Управління справами Апарату Верховної Ради України – саме цей орган є замовником товарів та послуг. Докладніше – у матеріалі.

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Повна диджиталізація

У вересні управління вирішило оновити співробітникам парламенту версії програмного забезпечення. Чинили як належить — подали пропозицію, провели аукціон. Вибирали серед двох фірм. Як результат, 23 листопада підписали договір з ТОВ "Інформаційні технології та інформаційна безпека" майже на 21 мільйон гривень.

Учасники аукціону на оновлення ПЗ для Верховної Ради / Скріншот

До оновленого програмного забезпечення розширили функціонал електронного архіву за 2 мільйони 500 тисяч гривень.

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Крім того, замовили техніку: проєктор за 19 990 гривень, 35 пар навушників за 28 980 гривень та 9 планшетів — 49 500 гривень. А ще — ноутбуки та планшети очікуваною вартістю 440 тисяч гривень. Їм ще доведеться пройти тендер.

Інформація про закупівлі техніки для парламенту / Скріншот

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Ремонт за півтора мільйона доларів

Кулуари парламенту на третьому поверсі більше не будуть як колись. Там хочуть оформити сучасний пресцентр на 50 місць, а також обладнати кімнату для роботи журналістів та місця для неформального спілкування. Згідно із системою прозорих закупівель реставраційний ремонт обійдеться в 41 з половиною мільйон гривень.

Міняти інтер'єр будуть ґрунтовно: новий ковролін – 1696 гривень за квадратний метр, дві німецькі витяжки по 14,7 мільйона та столи індивідуального виготовлення за 70 тисяч гривень. Втілювати задумане в життя довірили ТОВ "Діамант груп".

Такий вигляд кулуари парламенту матимуть після ремонту / Скріншот

Рай для естетів

Судячи з "Прозорро", у Раді дуже люблять поліпшувати робочий простір. Наприклад, серед закупівель можна знайти предмети декору: 25 панно "Карта України" по 880 гривень, 18 панно "Соняшники" за таку саму ціну, два панно "Скіфська Пектораль" по 3600 гривень та панно "Верховна Рада". Загалом Управління справами Апарату витратило на предмети мистецтва 87 тисяч гривень лише цього місяця.

Предмети декору, які закуповують для парламенту / Скріншот

А ще у списку замовлень час від часу проскакують квіткові композиції. За один букет викладають від 575 до 1200 гривень.

На випадок вечірки

Не менш цікаве придбання – посуд, а особливо по кілька наборів келихів для червоного вина, шампанського, коньяку, коктейлів, чарки для лікеру, порцелянові філіжанки для кави та чаю. Важливо відзначити, що у парламентській їдальні алкоголь заборонено, тому новий посуд не стане надбанням громадськості. Все це кухонне начиння обійшлося бюджету майже в 50 тисяч гривень.

Вартість посуду, який закупили для Верховної Ради / Скріншот

Якщо є келихи для елітних напоїв, потрібна й оздоба на стіл. Дві скатертини 180*320 за 8911 гривень – те, що потрібно, щоб приймати гостей.

Знання – сила

У головному законодавчому органі країни опікуються не лише депутатами, а й співробітниками Апарату. У листопаді їм виділили гроші на підвищення кваліфікації, а саме поглиблення знань державної мови та навчання психологічних аспектів професійної діяльності За це віддали майже 50 та 28 тисяч гривень відповідно. Навчати зголосилися Київський регіональний центр підвищення кваліфікації та Національний торговельно-економічний університет.

Навчання для співробітників Апарату Верховной Рады / Скріншот

Символічний сувенір

Кілька разів у списку закупівель повторювався пункт "Пакети паперові з тисненням логотипу Верховної Ради України". Але щось ішло не так, і угоду скасовували. Вкотре цю пропозицію виставили на тендер і домовилися з ТОВ "МЕГАНОМ ПОЛІГРАФ". До 17 жовтня підприємство зобов'язується постачити 100 пакетів на 116 тисяч гривень.

Зв'язки зі ЗМІ

Щоб бути в курсі всіх новин, Рада оформила передплату на періодичні друковані видання за 173 тисячі гривень. А щоб читати лише перевірені газети, Апарат витратився на розроблення технічного завдання на комплексну інформаційну систему моніторингу й аналізу ЗМІ та соціальних мереж. Ціна такої послуги становить 265 тисяч гривень. Послугу надаватиме ТОВ "СЕМАНТРУМ". Щоправда, організація пообіцяла виконати завдання за 50 тисяч. І тепер їй потрібно обґрунтувати аномально низьку ціну проти запропонованої.

"Сьогодні" раніше подивилися на обновки народних депутатів. Обранці за останні пів року задекларували подарунки, перельоти, відпочинок та багато іншого.