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"50 тис. грн відкладено на свята": як і за скільки депутати готуються відзначати Новий рік 2022

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Дмитро Гордійчук Дмитро Гордійчук Редактор прямих ефірів Сьогодні Анна Ткаченко Анна Ткаченко Провідний редактор Влада Сьогодні
29 грудня, 05:45
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Де народні обранці проведуть зимові канікули, якими подарунками побалують рідних та скільки витратять на Новий рік? Ексклюзивно для "Сьогодні"
Народні депутати готуються відзначати Новий рік та Різдво / Колаж "Сьогодні"
Народні депутати готуються відзначати Новий рік та Різдво / Колаж "Сьогодні"

Новий рік — одне з найулюбленіших свят і дітей, і дорослих, і особливо народних депутатів. Адже мало хто в країні може похвалитися святковими канікулами майже на місяць! До того ж в останній пленарний день парламентарії самі собі продовжили відпустку.

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Формально у перерві між засіданнями вони мають працювати з виборцями. Але чим ще займуться народні обранці, читайте в нашому матеріалі.

Новий рік у новій країні

Юрій Камельчук із фракції "Слуга народу" у розмові з журналістом "Сьогодні" розповів, що на канікулах планує побувати у кількох місцях:

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"Класично на саме Різдво – це завжди з батьками. А на Новий рік ми з дружиною їдемо кудись, зазвичай на частину часу – це кудись за кордон, а потім Карпати, лижі, сніг. Оскільки це буде за кордоном, то не буде жодних застіль, великих компаній друзів. Такі речі відбуваються на Різдво, там класичні страви, а Новий рік – це вечеря у хорошому місці", – каже нардеп.

Але назвати країну, де він розпочне відлік нового року, Камельчук відмовився. А ось його колега з фракції Сергій Швець не приховує – 2022-й зустріне у Білорусі:

"Спокійна, сільська зустріч Нового року з батьками, з дітьми, з родичами, так, як це святкують мільйони моїх співгромадян. Вони святкуватимуть це в Україні, а я святкуватиму в сусідній країні. Але так, як і всі інші. Тільки в межах свого заробітку, який відкритий..."

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Головне, щоб не вдома

Депутат монобільшості Олександр Санченко відвідає культурну столицю України:

"Поїду до Львова. Я киянин, то якась така новорічна картинка у мене асоціюється зі Львовом. Цього року вирішив провести Новий рік там. Два дні у Львові обійдуться, мабуть, до десяти тисяч гривень: дорога, проживання, вечірні гуляння, відіспатися – і додому", – підрахував Санченко для "Сьогодні".

У Михайла Бондаря із фракції "Європейська солідарність" сформувалася особлива традиція:

"На Новий рік у мене традиційна поїздка з пластунами на передову, до наших побратимів і посестер з Віфлеємським вогнем та смаколиками, тож я буду на передовій. Сім'я вже звикла до того, що я їду туди. Я думаю, що приймуть за належне", – поділився депутат із нашим журналістом.

Намастили лижі

Зимовими видами спорту планує зайнятися представник "Батьківщини" Іван Крулько:

Люблю на лижах кататись. Думаю, що зможемо знайти час у ці новорічні свята, щоб із сім'єю з'їздити. У мене дві донечки катаються, і я катаюся. Тож у нас плануються такі зимові канікули.

На святковий стіл родина Крульків планує бюджет у 5 тисяч гривень. Але, каже нардеп, попереду ще й Різдво, а це додаткові витрати.

У червоному халаті та з бородою

Ілля Кива з "Опозиційної платформи – За життя" зізнався, скільки коштуватиме його новорічний стіл. Поки що він найдорожчий серед нардепів.

"Одягнуся Дідом Морозом, прийду до дітей і буду їх веселити, дарувати подарунки, жартувати і насолоджуватися їхньою веселістю. У мене на новорічні свята відкладено 50 тисяч гривень".

У затишному сімейному колі

"Слуга народу" Олексій Мовчан ділиться рецептом фірмової новорічної страви, якою він буде ласувати разом із ріднею.

"Будемо святкувати вдома, там хто що приготує чи принесе. Це не дорого, може, 2-3 тисячі гривень. Залежить від того, скільки людей буде. У мене батько запікає дуже круту гуску чи качку, і це головна новорічна страва. Треба обов'язково, щоб було багато часнику. Може, хтось зробить олів'є. Чогось такого незвичайного у нас немає, стандартний стіл, як у всіх".

Скромне домашнє застілля

Депутат від "Євросолідарності" Володимир В'ятрович Новий рік відзначає символічно. Інша річ – Різдво.

"Новий рік – можливо, зберемося з друзями і святкуватимемо десь у Києві чи під Києвом. Натомість є традиції, яких намагаємось дотримуватися та передавати своїм нащадкам. Це стосується Різдва. Очевидно, що поїдемо на батьківщину і святкуватимемо Різдво за українськими традиціями, з колядками, з 12 стравами, все як має бути. Я не передбачаю якихось великих витрат, крім закупівлі продуктів та бензину. Вино сухе червоне чи біле, якісь сирні нарізки як закуски та якісь солодощі – цього буде цілком достатньо", – розповів політик нашому виданню.

Ярослав Железняк із фракції "Голос" збирається обмежитися скромним столом – навіть без олів'є та горілки. Такий самий скромний подарунок вручить і рідним.

"Не багато витрачу, я можу мамі купити подарунок – близько тисячі гривень, але це буде подарунок, який вона хотіла. Це ж не про гроші, це про увагу та любов", – каже Железняк.

Таким же невибагливим виявився і Сергій Шахов із групи "Довіра". На святковий стіл поставить нетипові страви.

"Не буду вас обманювати, але сало не по 20 гривень, а сало має бути "адідас". Люблю чорний хліб, "Бородинський", він дешевший, ніж батон. Олів'є треба приготувати – це зелений горошок, майонез, курка чи м'ясо. Окрошка – я люблю взимку. Щоб був запашний огірок, томати якісь. Я люблю сардини, у томаті кільку люблю з дитинства", – ділиться нардеп.

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