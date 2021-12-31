Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 🎄 Що зміниться з 1 січня Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу
СЬОГОДНІ Влада Події

Скільки коштували нардепи українцям – названо значну суму

Наталія Магдик Наталія Магдик
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 грудня, 19:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Цього року робота нардепів коштувала українцям дорожче, ніж у 2020 році
Месяц роботи парламентарів в цьому році коштував українцям 18,3 млн грн
Месяц роботи парламентарів в цьому році коштував українцям 18,3 млн грн / Фото: Колаж: Сьогодні

На зарплати для народних депутатів із бюджету було виділено понад 202 млн. грн. Про це повідомляє APnews .

"Народним депутатам дев'ятого скликання за період із січня по ноябрь 2021 року нараховано та виплачено заробітну плату у сумі 202 183 036 грн", – йдеться у відповіді на інформаційний запит видання.

За даними Апарату ВР, місяць роботи парламентаріїв цього року коштував українцям 18,3 млн. грн.

Реклама

На цей момент у парламенті зайняті 423 місця з 450, передбачених Конституцією, тому в середньому витрачається по 43 400 грн на місяць.

За минулий рік на виплати зарплат депутатам із бюджету було витрачено лише 203 575 175 грн. У 2021 році їхня робота коштувала українцям дорожче (якщо врахувати всі 12 місяців).

Реклама

За что платят налоги українці

В цьому році 24 народні депутати практично не голосували на пленарних засіданнях Верховної Ради – пропустили 90% засідань, а одне взагалі відзначилося тим, що не голосував жодного разу.

Крім того, ми публікували список товарів та послуг, які замовляла Верховна Рада України за рахунок платників податків у 2021 році.

25 жовтня 2019 року президент України Володимир Зеленський дозволив позбавляти народних депутатів зарплат за прогули парламентських засідань

Реклама

У головному законодавчому органі країни опікуються не лише депутати, а й співробітники Апарату. У листопаді їм надали гроші на підвищення кваліфікації, а саме поглиблення знань державної мови та навчання психологічним аспектам професійної діяльності

Щоб бути в курсі всіх новин, Рада оформила підписку на періодичні друковані видання за 173 тисячі гривень . А щоб читати лише перевірені газети, Апарат витратився на розробку технічного завдання на комплексну інформаційну систему моніторингу та аналізу ЗМІ та соціальних мереж .

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Докладніше
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

30 611

захворіло за тиждень в Україні

-23%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти