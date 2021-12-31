Скільки коштували нардепи українцям – названо значну суму

Цього року робота нардепів коштувала українцям дорожче, ніж у 2020 році

Месяц роботи парламентарів в цьому році коштував українцям 18,3 млн грн / Фото: Колаж: Сьогодні

На зарплати для народних депутатів із бюджету було виділено понад 202 млн. грн. Про це повідомляє APnews .

"Народним депутатам дев'ятого скликання за період із січня по ноябрь 2021 року нараховано та виплачено заробітну плату у сумі 202 183 036 грн", – йдеться у відповіді на інформаційний запит видання.

За даними Апарату ВР, місяць роботи парламентаріїв цього року коштував українцям 18,3 млн. грн.

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На цей момент у парламенті зайняті 423 місця з 450, передбачених Конституцією, тому в середньому витрачається по 43 400 грн на місяць.

За минулий рік на виплати зарплат депутатам із бюджету було витрачено лише 203 575 175 грн. У 2021 році їхня робота коштувала українцям дорожче (якщо врахувати всі 12 місяців).

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В цьому році 24 народні депутати практично не голосували на пленарних засіданнях Верховної Ради – пропустили 90% засідань, а одне взагалі відзначилося тим, що не голосував жодного разу.

Крім того, ми публікували список товарів та послуг, які замовляла Верховна Рада України за рахунок платників податків у 2021 році.

25 жовтня 2019 року президент України Володимир Зеленський дозволив позбавляти народних депутатів зарплат за прогули парламентських засідань

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У головному законодавчому органі країни опікуються не лише депутати, а й співробітники Апарату. У листопаді їм надали гроші на підвищення кваліфікації, а саме поглиблення знань державної мови та навчання психологічним аспектам професійної діяльності

Щоб бути в курсі всіх новин, Рада оформила підписку на періодичні друковані видання за 173 тисячі гривень . А щоб читати лише перевірені газети, Апарат витратився на розробку технічного завдання на комплексну інформаційну систему моніторингу та аналізу ЗМІ та соціальних мереж .