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Во сколько обошлись нардепы украинцам – названа внушительная сумма

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
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31 декабря, 19:10
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В этом году работа нардепов стоила украинцам дороже, чем в 2020 году
Месяц работы парламентариев в этом году обошелся украинцам 18,3 млн грн.
Месяц работы парламентариев в этом году обошелся украинцам 18,3 млн грн. / Фото: Коллаж: Сегодня

На зарплаты для народных депутатов из бюджета было выделено более 202 млн. грн. Об этом сообщает APnews.

"Народным депутатам девятого созыва за период с января по ноябрь 2021 начислена и выплачена заработная плата в сумме 202 183 036 грн", – говорится в ответе на информационный запрос издания.

Согласно данным Аппарата ВР, месяц работы парламентариев в этом году стоил украинцам 18,3 млн грн.

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В данный момент в парламенте заняты 423 места из 450, предусмотренных Конституцией, исходя из этого в среднем тратится по 43 400 грн в месяц.

За прошлый год на выплаты зарплат депутатам из бюджета было потрачено всего 203 575 175 грн. В 2021 их работа стоила украинцам дороже (если учесть все 12 месяцев).

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В этом году 24 народных депутата практически не голосовали на пленарных заседаниях Верховной Рады – пропустили 90% заседаний, а один вообще отметился тем, что не голосовал ни разу.

Кроме того, мы публиковали список товаров и услуг, которые заказывала Верховная Рада Украины за счет налогоплательщиков в 2021 году.

25 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский разрешил лишать народных депутатов зарплат за прогулы парламентских заседаний.

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В главном законодательном органе страны заботятся не только о депутатах, но и о сотрудниках Аппарата. В ноябре им выделили деньги на повышение квалификации, а именно углубление знаний государственного языка и обучение психологическим аспектам профессиональной деятельности.

Чтобы быть в курсе всех новостей, Рада оформила подписку на периодические печатные издания за 173 тысячи гривен. А чтобы читать только проверенные газеты, Аппарат потратился на разработку технического задания на комплексную информационную систему мониторинга и анализа СМИ и социальных сетей.

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