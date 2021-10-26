Вилла в Италии и офшоры: НАПК проверила декларацию Зеленского

Больше всего вопросов было к недвижимости за границей и офшорному скандалу

Зеленский владеет особняком на элитном курорте - его уже проверили антикоррупционеры. Коллаж "Сегодня"

Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило проверку декларации президента Владимира Зеленского за 2020 год, изучив спорные моменты из-за недвижимости в Италии и офшорного скандала. Нарушений обнаружено не было.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

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Особняк в Италии

Антикоррупционеры проверили виллу в городе Форте-деи-Марми (Италия), которую Зеленский не указал в декларации. Президент объяснил, что в течение 2020 года он и члены его семьи не пользовались этой недвижимостью – дом использовался компанией San Tommaso S.R.L. (которой владеет Елена Зеленская) в хозяйственной деятельности и сдавалась в оренду.

Но, согласно закону, в декларации можно не указывать, если главным назначением такого обеъкта является испольтзование в хозяйственной деятельности. НАПК пришло к выводу, что указанные активы и имущество компании San Tommaso S.R.L. не предоставлялись в пользование семьи Зеленского.

Офшоры на Виргинских островах

НАПК проверила информацию в СМИ, что якобы сердцем "офшорного бизнеса" Зеленского является фирма Maltex Multicapital Corp, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, и почему ее тоже не было в декларации.

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Аантикоррупционеры отмечают, что компания Film heritage inc (конечный бенефициар Елена Зеленская) владела Maltex Multicapital Corp. Но Владимир Зеленский предоставил документы, что в течение 2019-20 гг. не получал никаких выплат. Более того, он предоставил документы, что с марта 2019 года избавился от своей доли в 25%. Таким образом компания Film heritage inc больше не получает какой-либо доход от Maltex Multicapital Corp и не имеет на нее влияния.

Что в итоге?

Признаков нарушений, предусмотренных ч.4 ст.172-6 Кодекса про административные нарушения и ст. 366-2 Уголовного кодекса, не выявлено.

Точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным с имеющихся источников.

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Конфликта интересов не установлено.

Признаков незаконного обогащения не установлено.

Признаков необоснованности доходов не установлено.

Отметим, что даже на посту президента Зеленский продолжает получать немалый доход за свою прошлую деятельность. В прошлом году он вместе с супругой заработал в общей сложности более 20 млн грн, причем зарплата составила всего 336 тыс. грн за год. А недавно его друг по "Кварталу 95" Александр Пикалов прокомментировал ситуацию с офшорами Зеленского.