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"Во времена Януковича все так делали": Зеленский объяснил скандал с офшорами

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
18 октября, 10:53
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Глава государства не увидел ничего нового в офшорной истории, поскольку в 2019 году уже сталкивался с такими обвинениями
Зеленский уверяет, что не отмывал деньги. Коллаж "Сегодня"
Зеленский уверяет, что не отмывал деньги. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский признал наличие офшоров, но заявил, что никаких денег он и его команда не отмывали. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

На вопрос ведущего, видел ли президент фильм "Офшор 95", который является частью проекта Pandora Papers об офшорах "95 квартала", он ответил: "Видел. Честно говоря – сюжет не очень, говорю вам как профессионал".

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По его словам, ничего нового не увидел, поскольку подобные "фильмы" уже снимались в 2019 году его оппонентом накануне выборов президента.

"Все это старая история, все это я видел и слышал. Рад, что ни одной новой детали не увидел. Это говорит о том, что с 2019 года на меня, как на президента Украины, ничего не нашли", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что до политики работал на телевидении и снимал кино, но "во времена Януковича всем приходилось структурировать свой бизнес", особенно связанный с телевидением и СМИ.

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"Все каналы имели компании за границей, потому что это была возможность, чтобы на тебя политика не влияла. У "Квартала 95" была сатира, на которую все давили, все хотели влиять. Налоговая ходила к нам если не каждый день, то каждую неделю. Поэтому для таких вещей было структурирование бизнеса "Студии Квартал 95": открывались компании за границей, кроме тех многих компаний, которые были на территории Украины", – подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что лично построил без бюджетов и помощи государства бизнес с нуля.

"Отмыванием в 2012 году денег, и с 2012-го, и с 2001-го, и в 2019-м, не занимался ни я, ни один другой член "Студии Квартал 95", – резюмировал он.

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Скандал с офшорами Зеленского

  • В начале октября Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал "досье Пандоры" с данными об офшорных счетах мировых политиков и лидеров государств.
  • Частью это проекта Pandora Papers стал и фильм журналистов Слідство.Інфо "Офшор 95", в котором говорится, что офшорная сеть, связанная с Зеленским, могла получать миллионы от компаний бизнесмена Игоря Коломойского через кипрский филиал ПриватБанка, и именно через этот филиал, по версии правоохранителей, олигарх якобы отмывал деньги из банка.
  • В свою очередь генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла, что информация из фильма давно находится в распоряжении НАБУ и "изучается под микроскопом".

Тем временем в Украине собрались пересмотреть список офшоров. До конца 2022 года обновят перечень таких зон с учетом правовых норм ЕС и данных Глобального форума по прозрачности.

А недавно Украина внесла остров в Карибском море в список офшорных зон. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

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