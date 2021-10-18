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"За часів Януковича всі так робили": Зеленський пояснив скандал з офшорами

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
18 жовтня, 10:53
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Глава держави не побачив нічого нового в офшорній історії, оскільки у 2019 році вже стикався з такими звинуваченнями
Зеленський запевняє, що не відмивав гроші. Колаж "Сьогодні"
Зеленський запевняє, що не відмивав гроші. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський визнав наявність офшорів, але заявив, що ніяких грошей він і його команда не відмивали. Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV.

На запитання ведучого, чи бачив президент фільм "Офшор 95", який є частиною проєкту Pandora Papers про офшори "95 кварталу", він відповів: "Бачив. Чесно кажучи – сюжет не дуже, кажу вам як професіонал".

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За його словами, нічого нового не побачив, оскільки подібні "фільми" вже знімалися у 2019 році його опонентом напередодні виборів президента.

"Все це стара історія, все це я бачив і чув. Радий, що жодної нової деталі не побачив. Це говорить про те, що з 2019 року на мене, як на президента України, нічого не знайшли", – сказав Зеленський.

Він нагадав, що до політики працював на телебаченні і знімав кіно, але "за часів Януковича всім доводилося структурувати свій бізнес", особливо пов'язаний з телебаченням і ЗМІ.

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"Всі канали мали компанії за кордоном, тому що це була можливість, щоб на тебе політика не впливала. У "Кварталу 95" була сатира, на яку всі тиснули, всі хотіли впливати. Податкова ходила до нас якщо не щодня, то щотижня. Тому для таких речей було структурування бізнесу "Студії Квартал 95": відкривалися компанії за кордоном, крім тих багатьох компаній, які були на території України", – підкреслив президент.

Зеленський нагадав, що особисто побудував без бюджетів і допомоги держави бізнес з нуля.

"Відмиванням у 2012 році грошей, і з 2012-го, і з 2001-го, і у 2019-му, не займався ні я, ні жоден інший член "Студії Квартал 95", – резюмував він.

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Скандал з офшорами Зеленського

  • На початку жовтня Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) опублікував "досьє Пандори" з даними про офшорні рахунки світових політиків і лідерів держав.
  • Частиною цього проєкту Pandora Papers став і фільм журналістів Слідство.Інфо "Офшор 95", у якому говориться, що офшорна мережа, пов'язана із Зеленським, могла отримувати мільйони від компаній бізнесмена Ігоря Коломойського через кіпрську філію ПриватБанку, і саме через цю філію, за версією правоохоронців, олігарх нібито відмивав гроші з банку.
  • Своєю чергою генпрокурор Ірина Венедіктова заявляла, що інформація з фільму давно перебуває у розпорядженні НАБУ і "вивчається під мікроскопом".

Тим часом в Україні зібралися переглянути список офшорів. До кінця 2022 року оновлять перелік таких зон з урахуванням правових норм ЄС і даних Глобального форуму з прозорості.

А нещодавно Україна внесла острів у Карибському морі в список офшорних зон. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.

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