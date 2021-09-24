Зеленский продает виллу в Италии за 4,5 млн евро – СМИ (фото, видео)

Глава государства обзавелся домом на элитном курорте, где вокруг одни звезды шоу бизнеса и олигархи

Зеленский владеет особняком на элитном курорте. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский избавляется от недвижимости не только в Украине. Он владеет раскошной виллой на одном из самых дорогих курортов Италии Форт-деи-Марми. Но, оказывается, глава государства выставил на продажу этот дом за 4,5 миллиона евро.

Об этом узнали журналисты Страны, которые побывали на "президентской" вилле.

Где находится дом и за сколько купили

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Курорт Форт-деи-Марми находится в Тоскане на побережье Лигурийского моря.

В декларации Зеленского за 2018 год было указано, что он и его супруга Елена начали владеть домом в Италии площадью 413 кв. м. с 2015 года, который был оформлен на итальянскую фирму San Tommaso S.R.L. Он им обошелся в 88,5 млн грн (3,1 млн евро на то время). Но в декларации за 2020 год указано, что фирмой San Tommaso S.R.L. владеет уже только его супруга.

На территории особняк и бассейн. Фото: "Страна"

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Еще в начале предвыборной кампании на пост президента Зеленский говорил мол, "недвижимость купили из-за несовершенной банковской системы в Украине".

Источник из итальянского агентства по недвижимости сообщил украинским журналистам, что дом выставили на продажу за 4,5 млн евро.

"Последние три года поместье, которое расположено всего в 400 метрах от моря, сдается в аренду за 12 тыс. евро в месяц. Сейчас его арендует гражданин США со своей семьей. Они там живут с июля, но уже в начале октября должны уехать", – рассказали в агентстве.

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Любопытно, что особняк Зеленского уже на нескольких сайтах недвижимости, но цену и владельцев не указывают – только при личной встрече с риелтором.

А что на счет самой виллы

Дом Зеленского расположен в самом центре Форте-деи-Марми. Тут беговые и вело-дорожки, уютные рестораны и красивые домики. А пляжи Форте-дей-Марми признаны одними из самых лучших в Италии. На территории участка сам двухэтажный дом в 480 кв. м и бассейн.

На вилле ничего лишнего. Фото: "Страна"

На первом – гостиная с обеденной зоной и выходом на террасу, кухня, одна спальня со своей ванной комнатой, еще один дополнительный санузел и прачечная.

И никакого золота – все лаконично. Фото: "Страна"

На втором этаже расположено: четыре спальни со своими уборными. На цокольном этаже СПА-зона с сауной и джакузи, тренажерный зал, ванная комната и небольшие апартаменты для персонала. Также в доме есть столы для массажа.

Ну и как же без своего спортуголока. Фото: "Страна"

А соседи – одни звезды

Курорт Форте-деи-Марми облюбовали российские и украинские селебрити и прозвали между собой "пляжным Куршевелем". Именно там в 2015 году сыграла свадьбу певица Вера Брежнева с композитором Константином Меладзе, не раз отдыхала журналистка Ксения Собчак. А в этом году там была замечена жена губернатора Черкащины Елизавета Юрушева и, мол, к ней туда прилетал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко вместе со своей супругой.

Также российская певица Ирина Аллегрова даже продала квартиру в Майами ради дома с бассейном на итальянском курорте за 2 млн евро. Богатые россияне владеют тут третью всех домов на побережье, а это около 2500 вилл. Здесь неоднократно были замечены олигархи Роман Абрамович и Олег Дерипаска.

Отметим, что даже на посту президента Зеленский продолжает получать немалый доход за свою прошлую деятельность. В прошлом году он вместе с супругой заработал в общей сложности более 20 млн грн, причем зарплата составила всего 336 тыс. грн за год.