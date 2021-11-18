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В Раде предлагают запретить лагеря беженцев в Украине

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
18 ноября, 13:36
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Контролировать выполнение закона будет МВД
Украина хочет защититься от мигрантов на законодательном уровне
Украина хочет защититься от мигрантов на законодательном уровне / Фото: Коллаж: Сегодня

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №6312 "О моратории на размещение лагерей беженцев на территории Украины". Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

Задачей этого закона является защита национальной безопасности Украины, интересов территориальных общин и внутренне перемещенных человек от угрозы размещения пунктов временного размещения беженцев на территории Украины.

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Законом предлагается

  • Ввести мораторий на размещение лагерей беженцев на территории Украины до окончания российско-украинской войны, возвращения оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей, Крыма
  • Мигранты, незаконно пересекшие государственную границу Украины и задержанные при такой попытке, будут лишены права на получение статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной или временной защите, и выдворяются с территории страны
  • Таким лицам запрещен въезд на территорию Украины на срок от шести месяцев до трех лет.
  • Государственным органам и органам местного самоуправления запрещено заключать соглашения и соглашения о размещении лагерей беженцев.
  • Осуществлять контроль будет МВД.

Украина укрепляет границы

После того, как Беларусь направила потоки мигрантов на соседние страны – Литву, Польшу, Латвию – заговорили и об угрозе для нашей страны. В Украине забили тревогу: Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к нашей границе. В связи с этим Украина уже усиливает границу с Беларусью с помощью инженерных укреплений, техники, в ход пустили даже беспилотники.

В Ровенской области полицейские готовы к усиленному режиму несения службы у границы с Беларусью из-за угрозы "прорыва" мигрантов.

Кроме того, в нескольких общинах Волыни из-за напряжения на украинско-белорусской границе собираются вручить повестки резервистам.

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Бывший министр иностранных дел Украины (2014-2019) Павел Климкин заявил, что вторжение беженцев через украинские границы вполне реально, поэтому наша страна должна быть готова

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