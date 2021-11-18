Украина готовится к эскалации на границе с Беларусью: резервистам вручат повестки

Украинские правоохранители усиливают режим патрулирования границы

Пограничники усиливают охрану границы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Ровенской области полицейские готовы к усиленному режиму несения службы у границы с Беларусью из-за угрозы "прорыва" мигрантов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

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"Ситуация на этих пограничных участках Ровенщины сейчас спокойная и контролируемая, а личный состав силовых подразделений готов к возможному усиленному несению службы", – сказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Правоохранители уже проверили более 800 заброшенных зданий на приграничных участках и определили места дислокации в случае привлечения дополнительных сил. Основная цель усиления режима – не допустить миграционный кризис и массовые беспорядки.

Собираются привлечь резервистов

Кроме того, в нескольких общинах Волыни из-за напряжения на украинско-белорусской границе собираются вручить повестки резервистам, об этом сообщает ТСН. Хотя группы незаконных мигрантов в регионе пока не фиксировали, пограничники и военные готовятся к возможным провокациям, а потому усиливают охрану.

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На северные и западные рубежи накануне двинулась дополнительная бригада быстрого реагирования Нацгвардии. К мониторингу граничащих с Беларусью регионов привлекли кинологов, беспилотники и авиацию.

В общей сложности туда дополнительно планируют перебросить 8,5 тыс. пограничников, нацгвардейцев и полицейских. В общинах Волыни военных и силовиков планируют размещать в спортзалах и клубах. Также в полях надвигаются палатки.

Миграционный террор Лукашенко

Также напомним, Климкин предупредил украинцев о прорыве мигрантов.