Украина готовится к эскалации на границе с Беларусью: резервистам вручат повестки

В Ровенской области полицейские готовы к усиленному режиму несения службы у границы с Беларусью из-за угрозы "прорыва" мигрантов.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.
"Ситуация на этих пограничных участках Ровенщины сейчас спокойная и контролируемая, а личный состав силовых подразделений готов к возможному усиленному несению службы", – сказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
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Правоохранители уже проверили более 800 заброшенных зданий на приграничных участках и определили места дислокации в случае привлечения дополнительных сил. Основная цель усиления режима – не допустить миграционный кризис и массовые беспорядки.
Собираются привлечь резервистов
Кроме того, в нескольких общинах Волыни из-за напряжения на украинско-белорусской границе собираются вручить повестки резервистам, об этом сообщает ТСН. Хотя группы незаконных мигрантов в регионе пока не фиксировали, пограничники и военные готовятся к возможным провокациям, а потому усиливают охрану.
На северные и западные рубежи накануне двинулась дополнительная бригада быстрого реагирования Нацгвардии. К мониторингу граничащих с Беларусью регионов привлекли кинологов, беспилотники и авиацию.
В общей сложности туда дополнительно планируют перебросить 8,5 тыс. пограничников, нацгвардейцев и полицейских. В общинах Волыни военных и силовиков планируют размещать в спортзалах и клубах. Также в полях надвигаются палатки.
Миграционный террор Лукашенко
- В начале июля белорусский диктатор Александр Лукашенко устроил Литве миграционный террор, "завалив" эту страну нелегалами. За первые шесть месяцев 2021 года литовские пограничники остановили на пути из Беларуси в 20 раз больше мигрантов, чем за весь 2020-й.
- В связи с этим литовцы начали усиливать границу, дошло до того, что Украина передала Литве колючую проволоку в качестве гуманитарной помощи.
- Уже в начале сентября Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за нелегалов. Соответствующее решение принял президент Анджей Дуда.
- Ситуация на границе вновь обострилась 8 ноября. В этот день большая колонна мигрантов, в сопровождении силовиков в военной форме с оружием, двинулась с территории Беларуси к границе с Польшей.
- Мигранты несколько раз пытались прорваться на территорию Польши. Некоторым это удалось, их задержали правоохранители.
- Кроме того, в стычке с мигрантами пострадали 12 польских бойцов.
Также напомним, Климкин предупредил украинцев о прорыве мигрантов.