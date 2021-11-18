У Раді пропонують заборонити табори біженців в Україні

Контролюватиме виконання закону буде МВС

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №6312 "Про мораторій на розміщення таборів біженців на території України". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

Завданням цього закону є захист національної безпеки України, інтересів територіальних громад та внутрішньо переміщених людина від загрози розміщення пунктів тимчасового розміщення біженців на території України.

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Законом пропонується

Ввести мораторій на розміщення таборів біженців на території України до закінчення російсько-української війни, повернення окупованих територій окремих районів Донецької та Луганської областей Криму

Мігранти, які незаконно перетнули державний кордон України та затримані при такій спробі, будуть позбавлені права на набуття статусу біженця або особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, та видворяються з території країни

Таким особам заборонено в'їзд на територію України строк від шести місяців до трьох років.

Державним органам та органам місцевого самоврядування заборонено укладати угоди та угоди про розміщення таборів біженців.

Здійснюватиме контроль МВС.

Україна зміцнює кордони

Після того, як Білорусь направила потоки мігрантів на сусідні країни – Литву, Польщу, Латвію – заговорили про загрозу для нашої країни. В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.

На Рівненщині поліцейські готові до посиленого режиму несення служби біля кордону з Білоруссю через загрозу "прориву" мігрантів

Крім того, у кількох громадах Волині через напруження на українсько-білоруському кордоні мають намір вручити повістки резервістам.

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Колишній міністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін заявив, що вторгнення біженців через українські кордони є цілком реальним, тому наша країна має бути готова