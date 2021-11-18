Україна готується до ескалації на кордоні з Білоруссю: резервістам вручать повістки

Українські правоохоронці посилюють режим патрулювання кордону

Прикордонники посилюють охорону кордону. Фото: колаж "Сьогодні"

На Рівненщині поліцейські готові до посиленого режиму несення служби біля кордону з Білоруссю через загрозу "прориву" мігрантів.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

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"Ситуація на цих прикордонних ділянках Рівненщини зараз спокійна та контрольована, а особовий склад силових підрозділів готовий до можливого посиленого несення служби", – сказав голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Правоохоронці вже перевірили понад 800 покинутих будівель на прикордонних ділянках та визначили місця дислокації у разі залучення додаткових сил. Основна мета посилення режиму – не допустити міграційну кризу та масові заворушення.

Збираються залучити резервістів

Крім того, у декількох громадах Волині через напруження на українсько-білоруському кордоні мають намір вручити повістки резервістам, про це повідомляє ТСН. Хоча групи незаконних мігрантів у регіоні поки що не фіксували, прикордонники та військові готуються до можливих провокацій, а тому посилюють охорону.

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На північні та західні рубежі напередодні рушила додаткова бригада швидкого реагування Нацгвардії. До моніторингу регіонів, що межують з Білоруссю, залучили кінологів, безпілотники та авіацію.

Загалом туди додатково планують перекинути 8,5 тис. прикордонників, нацгвардійців та поліцейських. У громадах Волині військових та силовиків планують розміщувати у спортзалах та клубах. Також в полях напинають намети.

Міграційний терор Лукашенка

Також нагадаємо, Клімкін попередив українців про прорив мігрантів.