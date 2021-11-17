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"Не чекали звідти удару": Кулеба розповів, як Лукашенко "підклав свиню" Україні

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
17 листопада, 13:41
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Росія може під виглядом біженців відправити в Україну диверсантів, зазначає міністр
Через Лукашенка Україна може мати нові проблеми. Колаж "Сьогодні"
Через Лукашенка Україна може мати нові проблеми. Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі повністю підкорився планам Кремля щодо міграційного терору, чим створив загрозу прориву мігрантів навіть в Україну, яких Росія використовує як гібридну зброю проти країн. Про це розповів в ефірі "1+1" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він пояснив важливість не пропустити міграційний потік на територію України ще й тим, що Росія може скористатися цим і відправити до нас диверсантів під виглядом біженців.

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"В Україні ніколи не було жодної людини, яка могла б собі уявити ситуацію, що Білорусь стане загрозою для України. На жаль, так вийшло, що Олександр Лукашенко зробив свій вибір та повністю підпорядкував свої дії інтересам президента Росії Володимира Путіна. Справді, кордон не зміцнювався. Ми не чекали звідти удару. Але зараз посиленим темпом буде докладено всіх зусиль щодо зміцнення кордону. Це буде і інженерна, і фізична присутність, і обмін розвідувальними даними – посилена прикордонна розвідка. Все для того, щоб максимально захистити наш кордон на північному фланзі", – сказав Кулеба.

Україна вже готується до можливого штурму мігрантів

  • В Україні дедалі частіше почали говорити, що потоки нелегалів із польського кордону Кремль може перенаправити до нашої країни. Проблема в тому, що на кордоні з Білоруссю Україна не має загородження. У зв'язку з цим українців підготують до можливого протистояння з нелегалами – у прикордонних з Білоруссю областях проведуть навчання.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україна точно не стрілятиме по мігрантах, якщо ті спробують прорвати кордон, оскільки українське законодавство не передбачає кримінальної відповідальності, а лише штраф.
  • Тим часом надзвичайний та повноважний посол України Юрій Костенко розкритикував НАТО та ЄС через мігрантів. На його думку, зараз Захід традиційно виявляє свою ліберальну вичікувальну позицію.

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