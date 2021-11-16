"Потрібна блискавична реакція": в Україні розкритикували НАТО та ЄС через мігрантів

Надзвичайний та Повноважний Посол України Юрій Костенко заявив, що відповідальність за вирішення проблеми з міграційною кризою лежить на Європейському союзі та НАТО. За його словами, саме вони юридично зобов’язані захищати країну-члена ЄС.
Про це Костенко сказав в інтерв'ю "Сьогодні".
Він також додав, що зробити це буде не так легко, оскільки ініціатива йде не від Лукашенка, а від Путіна.
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"Я можу критикувати Євросоюз, НАТО за те, що вони досить спокійно реагують на нові види агресії, яку формує російська неоімперська політика. На такі речі має бути блискавична реакція у вигляді відповідного законодавства, яке має ухвалювати Євросоюз, у вигляді відповідних змін доктрини НАТО щодо цих загроз. І найголовніше — у вигляді санкційної політики. Зараз же Захід проявляє традиційно свою ліберальну очікувальну позицію. Вона не працює, вона не ефективна. Вона породжує дуже багато нових проблем. Поки агресора не зупинять, активно буде розвиватися наступ на всіх фронтах", – сказав дипломат.
Міграційна криза
- На початку липня білоруський диктатор Олександр Лукашенко влаштував Литві міграційний терор, "заваливши" цю країну нелегалами
- На початку вересня Польща запровадила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через нелегалів. Відповідне рішення ухвалив президент Анджей Дуда.
- Ситуація на кордоні знов загострилася 8 листопада. В цей день велика колона мігрантів, у супроводі силовиків у військовій формі зі зброєю, рушила з території Білорусі до кордону з Польщею.
- Мігранти декілька разів намагалися прорватися на територію Польщі. Декому це вдалося, їх затримали правоохоронці.
Також нагадаємо, ЄС уже покарав режим Лукашенка новими санкціями.