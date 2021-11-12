Чи стрілятиме Україна в мігрантів у разі прориву кордону – Данілов відповів

Секретар РНБО розповів, що світить нелегалам у разі порушення українського кордону

Данілов розповів, що насамперед потрібно зробити на кордоні. Колаж "Сьогодні"

Якщо на кордоні України мігранти намагатимуться прорватися, то українські прикордонники не застосовуватимуть проти них зброю.

Про це заявив у програмі "Право на владу" секретар РНБО Олексій Данілов.

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Він вважає головним те, щоб не допустити такої ситуації, що біженці намагатимуться прорватися до України. Також він нагадав, що, згідно з українськими законами, за порушення кордону немає іншого покарання, крім штрафу.

"По-перше, я можу сказати, що ми не можемо відривати вогонь на ураження, це просто категорично заборонено. Інша справа, що ми маємо вжити превентивних заходів для того, щоб це не сталося, і ми зараз займаємося цим питанням. Але ми розуміємо, що біженці – це біженці, а натовп – це штучно створений натовп. Це зовсім різні речі", – сказав Данілов.

Що відбувається на білорусько-польському кордоні

Білорусь влаштувала Польщі "міграційний терор", спрямовуючи до кордону Євросоюзу потоки біженців. Наприклад, 8 листопада велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що роблять це нібито через байдужість польської влади.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські Збройні сили приведені у бойову готовність. 9 листопада мігранти проломили огорожу, навіть було чути постріли.

В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.

А в Німеччині депутати від нової більшості у Бундестазі додумалися запропонувати, щоб мігрантів тимчасово направити до України. Данілов жорстко відповів на цю пропозицію та порадив німецьким депутатам забрати нелегалів до себе додому.

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