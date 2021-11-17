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У сутичці з мігрантами постраждали 12 польських бійців: що відбувається на кордоні

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
17 листопада, 08:53
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Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі загострюється
Через ситуацію на кордоні з Білоруссю у прокуратурі відкрили кримінальну справу. Фото: колаж "Сьогодні"
Через ситуацію на кордоні з Білоруссю у прокуратурі відкрили кримінальну справу. Фото: колаж "Сьогодні"

На білорусько-польському кордоні при чергову спробу "прориву" мігрантів постраждали 12 польських бійців. Прокуратура Польщі порушила кримінальну справу за статтею про напад на правоохоронців.

Про це повідомляє Polsat News.

Голова польської поліції Ярослав Шимчик повідомив, що внаслідок спроб штурму кордону, які відбувалися протягом 16 листопада, всього постраждали 12 силовиків:

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  • 9 поліцейських,
  • 2 прикордонників,
  • 1 військовий.

Усіх поранених госпіталізували до лікарні. У них різні травми голови та кінцівок. Усі вони зазнали травм на переході в районі Кузниці.

Крім того, раніше польська поліція повідомила, що внаслідок спроби штурму один із поліцейських зазнав серйозної травми. Йому каменем проламали череп. Зараз, на щастя, поліцейський почувається добре.

"На щастя, травми не загрожують життю чи здоров'ю. Чекаємо на остаточні результати дослідження, але у поліцейського все добре", – розповів Ярослав Шимчик.

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Ситуація на кордоні

Також нагадаємо, Ярош запропонував дозволити силовикам стріляти у мігрантів.

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