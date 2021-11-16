"Це можна зробити за п'ять хвилин": Клімкін попередив українців про прорив мігрантів

Ексголова МЗС вважає, що до міграційної кризи причетний президент РФ Володимир Путін

Клімкін заявив, що міграційна криза – це абсолютний шантаж з боку Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній міністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін заявив, що вторгнення біженців через українські кордони цілком реальне, тому наша країна має бути готовою.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Сьогодні".

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"Це можна зробити за 5 хвилин. Зараз вони туди прилітають, їх годують, навіть декому платять гроші. Вони йдуть до кордону, створюють там табори біженців. Це абсолютний шантаж з боку Путіна. На фоні енергетичної кризи він створює ще й міграційну. А переорієнтувати їх на український кордон — це просто їм сказати: "Ось є Україна, у неї безвізовий режим з ЄС. Ви потрапряєте в Україну, а потім якимось чином до Європи". Білоруські друзі, з якими я спілкуюсь, кажуть, що саме такою логікою хочуть переорієнтувати ті потоки. І це буде доба, коли вони це зможуть зробити", – сказав ексголова МЗС.

Крім того, Клімкін прокоментував пропозицію політиків із Берліна відправити в Україну мігрантів. Він сказав, що невдоволення треба показувати підбираючи слова.

"Я би не відповідав так різко німцям. Тим більше, що і канцлер буде від соціал-демократів, і президент пан Штайнмаєр від соціал-демократів. І нам просто говорити і піднімати градус риторики, особливо вживаючи некоректні висловлювання аж ніяк немає сенсу. Тим більше від Ради нацбезпеки. Політики мають робити політичні заяви, а РНБО має займатися безпекою. Саме тому відповідь має бути чіткою, жорсткою, але цілком коректною і ввічливою. Оскільки німці — наші партнери і це не їхня офіційна позиція", – сказав він.

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Нагадаємо, Надзвичайний та Повноважний Посол України Андрій Гончарук досить різко висловився у бік Німеччини стосовно мігрантів. Він заявив, що про них мають дбати німці, а не українці.

Міграційний терор Лукашенка

Також нагадаємо, ЄС вже покарав режим Лукашенка новими санкціями.