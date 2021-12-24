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В Польше допустили появление стены на границе с Украиной

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
24 декабря, 16:48
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Ситуация в регионе вынуждает поляков рассматривать такой вариант
Пока власти Польши укрепляют участки, через которые пытаются прорваться нелегалы из Беларуси / Коллаж "Сегодня"
Пока власти Польши укрепляют участки, через которые пытаются прорваться нелегалы из Беларуси / Коллаж "Сегодня"

Польша, которая в этом году столкнулась с миграционным кризисом, рассматривает вариант доведения защитного забора на границе до Украины. Об этом рассказал вице-премьер Польши Ярослав Качиньский в интервью Gazeta Polska Codziennie.

Причины

"Я не исключаю, что уже созданное ограждение на границе с Беларусью нужно будет укрепить и продлить до границы с Украиной", – сказал политик.

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Он уверен, что беспорядки и агрессия на польско-белорусской границе будут продолжаться еще несколько лет.

"Мы не знаем, в каком направлении пойдет эта агрессия, по какой модели пойдут русские, потому что они стоят за ней. Конечно, у нас есть информация, полученная нашими службами, они позволяют нам подготовиться к различным вариантам, но на сегодня у нас нет четкого указания", – отметил Ярослав Качиньский.

При этом политик считает, что сейчас наступила новая фаза агрессии Кремля, когда там решили, что сейчас хорошее время для завершения задуманного.

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Ситуация

  • Начиная с лета Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев, предварительно свезенных на самолетах белорусских, российских и турецких авиакомпаний.
  • Ситуация обострилась 8 ноября, тогда большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием.
  • 21 декабря стало известно, что белорусские спецслужбы начали использовать новый способ переброски нелегальных мигрантов через границу ЕС.
  • 11 декабря полсотни мигрантов пытались прорваться через польско-белорусскую границу. Они бросали в сторону польских силовиков камни, пострадал один военнослужащий. Об этом сообщает в твиттере Пограничная служба Польши.
  • В середине декабря стало известно, что штурмом на белорусско-польской границе руководит заместитель председателя Пограничного комитета Беларуси генерал-майор Роман Подлинев.
  • При этом в Минске заявляют, что в сложившейся ситуации виноват исключительно Запад, у которого нет ни грамма сочувствия по отношению к бедным мигрантам. В ноябре Лукашенко обвинил Запад в развязывании войны руками поляков, жителей стран Балтии и украинцев, а также высказал непонимание, почему ЕС не вывозит за свой счет нелегалов домой.

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