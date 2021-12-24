В Польше допустили появление стены на границе с Украиной

Польша, которая в этом году столкнулась с миграционным кризисом, рассматривает вариант доведения защитного забора на границе до Украины. Об этом рассказал вице-премьер Польши Ярослав Качиньский в интервью Gazeta Polska Codziennie.
Причины
"Я не исключаю, что уже созданное ограждение на границе с Беларусью нужно будет укрепить и продлить до границы с Украиной", – сказал политик.
Он уверен, что беспорядки и агрессия на польско-белорусской границе будут продолжаться еще несколько лет.
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"Мы не знаем, в каком направлении пойдет эта агрессия, по какой модели пойдут русские, потому что они стоят за ней. Конечно, у нас есть информация, полученная нашими службами, они позволяют нам подготовиться к различным вариантам, но на сегодня у нас нет четкого указания", – отметил Ярослав Качиньский.
При этом политик считает, что сейчас наступила новая фаза агрессии Кремля, когда там решили, что сейчас хорошее время для завершения задуманного.
Ситуация
- Начиная с лета Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев, предварительно свезенных на самолетах белорусских, российских и турецких авиакомпаний.
- Ситуация обострилась 8 ноября, тогда большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием.
- 21 декабря стало известно, что белорусские спецслужбы начали использовать новый способ переброски нелегальных мигрантов через границу ЕС.
- 11 декабря полсотни мигрантов пытались прорваться через польско-белорусскую границу. Они бросали в сторону польских силовиков камни, пострадал один военнослужащий. Об этом сообщает в твиттере Пограничная служба Польши.
- В середине декабря стало известно, что штурмом на белорусско-польской границе руководит заместитель председателя Пограничного комитета Беларуси генерал-майор Роман Подлинев.
- При этом в Минске заявляют, что в сложившейся ситуации виноват исключительно Запад, у которого нет ни грамма сочувствия по отношению к бедным мигрантам. В ноябре Лукашенко обвинил Запад в развязывании войны руками поляков, жителей стран Балтии и украинцев, а также высказал непонимание, почему ЕС не вывозит за свой счет нелегалов домой.