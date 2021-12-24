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У Польщі допустили появу стіни біля кордону з Україною

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
24 грудня, 16:48
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Ситуація у регіоні змушує поляків розглядати такий варіант
Поки влада Польщі зміцнює ділянки, через які намагаються прорватися нелегали із Білорусі / Колаж "Сьогодні"
Поки влада Польщі зміцнює ділянки, через які намагаються прорватися нелегали із Білорусі / Колаж "Сьогодні"

Польща, яка цього року зіткнулася з міграційною кризою, розглядає варіант доведення захисного паркану на кордоні до України. Про це розповів віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський в інтерв'ю Gazeta Polska Codziennie.

Причини

"Я не виключаю, що вже створену огорожу на кордоні з Білоруссю треба буде зміцнити та продовжити до кордону з Україною", – сказав політик.

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Він упевнений, що заворушення та агресія на польсько-білоруському кордоні триватимуть ще кілька років.

"Ми не знаємо, в якому напрямку піде ця агресія, якою моделлю підуть росіяни, тому що вони стоять за нею. Звичайно, у нас є інформація, отримана нашими службами, вони дозволяють нам підготуватися до різних варіантів, але на сьогодні ми не маємо чіткої вказівки", – зазначив Ярослав Качинський.

При цьому політик вважає, що зараз наставала нова фаза агресії Кремля, коли там вирішили, що зараз добрий час для завершення задуманого.

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Ситуація

  • Починаючи з літа Білорусь влаштувала Польщі "міграційний терор", спрямовуючи до кордону Євросоюзу потоки біженців, заздалегідь звезених на літаках білоруських, російських та турецьких авіакомпаній.
  • Ситуація загострилася 8 листопада, тоді велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю.
  • 21 грудня стало відомо, що білоруські спецслужби почали використовувати новий спосіб перекидання нелегальних мігрантів через кордон ЄС.
  • 11 грудня півсотні мігрантів намагалися прорватися через польсько-білоруський кордон. Вони кидали у бік польських силовиків каміння, постраждав один військовослужбовець. Про це повідомляє у Твітері Прикордонна служба Польщі.
  • У середині грудня стало відомо штурмом на білорусько-польському кордоні керує заступник голови Прикордонного комітету Білорусі генерал-майор Роман Подліньов.
  • При цьому в Мінську заявляють, що в ситуації, що склалася, винен виключно Захід, у якого немає ні грама співчуття до бідних мігрантів. В листопаді Лукашенко звинуватив Захід у розв'язуванні війни руками поляків, жителів країн Балтії та українців, а також висловив нерозуміння, чому ЄС не вивозить власним коштом нелегалів додому.

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