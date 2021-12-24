У Польщі допустили появу стіни біля кордону з Україною

Ситуація у регіоні змушує поляків розглядати такий варіант

Поки влада Польщі зміцнює ділянки, через які намагаються прорватися нелегали із Білорусі / Колаж "Сьогодні"

Польща, яка цього року зіткнулася з міграційною кризою, розглядає варіант доведення захисного паркану на кордоні до України. Про це розповів віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський в інтерв'ю Gazeta Polska Codziennie.

Причини

"Я не виключаю, що вже створену огорожу на кордоні з Білоруссю треба буде зміцнити та продовжити до кордону з Україною", – сказав політик.

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Він упевнений, що заворушення та агресія на польсько-білоруському кордоні триватимуть ще кілька років.

"Ми не знаємо, в якому напрямку піде ця агресія, якою моделлю підуть росіяни, тому що вони стоять за нею. Звичайно, у нас є інформація, отримана нашими службами, вони дозволяють нам підготуватися до різних варіантів, але на сьогодні ми не маємо чіткої вказівки", – зазначив Ярослав Качинський.

При цьому політик вважає, що зараз наставала нова фаза агресії Кремля, коли там вирішили, що зараз добрий час для завершення задуманого.

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Ситуація