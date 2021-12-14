Непроста людина. У Польщі дізналися, хто командував штурмом кордону

Польські спецслужби надали фотодокази

Штурмом мігрантів на кордоні керував білоруський генерал. Фото: колаж "Сьогодні"

Штурмом на білорусько-польському кордоні керував заступник голови Прикордонної служби Білорусі генерал-майор Роман Подлінєв.

Про це заявив речник міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарин у Twitter.

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Він також опублікував фотографію, зроблену у пункті пропуску "Кузниця" – "Брузги" 16 листопада. Серед інших людей на ній можна побачити ймовірного координатора мігрантів.

Жарин назвав фотографію черговим доказом того, наскільки глибоко білоруські спецслужби залучені до гібридної операції проти ЄС.

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У той день на білоруса звернули увагу польські силовики, оскільки його поведінка вказувала на те, що він перебуває там з метою спостереження та контролю.

Зазначимо, 16 листопада відбувся найбільший штурм мігрантів на польсько-білоруському кордоні. Декілька сотень мігрантів намагалися прорватися до Польщі, застосовуючи каміння, палиці та шумові гранати.

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