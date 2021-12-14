Непростой человек. В Польше узнали, кто командовал штурмом границы

Штурмом на белорусско-польской границе руководил заместитель председателя Пограничного комитета Беларуси генерал-майор Роман Подлинев.
Об этом заявил спикер министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын в Twitter.
Он также опубликовал фотографию, сделанную в пункте пропуска "Кузница" – "Брузги" 16 ноября. Среди прочих людей, на ней можно заметить вероятного координатора мигрантов.
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Жарын назвал фотографию очередным доказательством того, насколько глубоко белорусские спецслужбы вовлечены в гибридную операцию против ЕС.
В тот день на белоруса обратили внимание польские силовики, поскольку его поведение указывало на то, что он там находится с целью наблюдения и контроля.
Отметим, 16 ноября произошел крупнейший штурм мигрантов на польско-белорусской границе. Несколько сотен мигрантов пытались прорваться в Польшу, используя камни, палки и шумовые гранаты.
Миграционный террор Лукашенко
- Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев. Ситуация обострилась 8 ноября, тогда большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием.
- 23 ноября группа агрессивных мигрантов силой пыталась прорвать границу. В польских силовиков бросали камни. Атака проходила под надзором белорусских служб.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на границу с Польшей и пообщался с мигрантами.
- После этого беженцы устроили бунт. А в России разработали новый план по переброске нелегалов в Польшу.