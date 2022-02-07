В ЕС встревожены из-за войск Путина возле Украины: "Они пришли не на пикник"

Поведение РФ "полностью неприемлемо", отметили в Евросоюзе

Скопление войск России возле границ Украины ничем не оправдано, считают в ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия должна прекратить неоправданное наращивание войск вдоль границ Украины.

Об этом 7 февраля в Брюсселе во время брифинга для прессы заявил спикер ЕС Питер Стано, которого цитирует "Укринформ".

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"О мотивации таких действий лучше спросить Путина. Но ЕС и страны-члены были очень четкими: скопление столь огромного войска, личного состава и оружия, на границах соседних стран абсолютно не спровоцировано и полностью не оправдано. Как об этом говорил высокий представитель ЕС Боррель, эти силы находятся там не для того, чтобы выпить чашку кофе или иметь пикник. Это что-то очень серьезное", – отметил Стано.

По его словам, с точки зрения ЕС, не существует никакой причины для столь огромной концентрации Россией войск и вооружений, поскольку Украина не несет никакой угрозы.

Питер Стано / Фото: скриншот

Как подчеркнул Стано, Евросоюз не сделал ничего, чтобы Россия ощущала угрозу, о которой так любят рассказывать российские официальные лица. По его словам, неоправданные действия РФ должны быть остановлены.

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"Именно поэтому нам необходимо взаимодействовать с Россией, чтобы ответить на любые причины, которые могут стоять за таким поведением, которое полностью неприемлемо", – сказал он.

Украина готовится к возможному вторжению

В Киеве создали штаб территориальной обороны для подготовки отражения российского вторжения. Набор резервистов продолжается, на январь запланировано проведение командно-штабных учений.

15 января силы территориальной обороны во всех пограничных областях Украины получили оружие.

В феврале пройдут военные учения Сил территориальной обороны Украины. В учениях будут принимать участие главы РГА, ОГА и мэры городов. Глав областных администраций будут обучать, где разворачивать батальоны или бригады и как правильно нужно будет взаимодействовать с ВСУ.

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Угроза полномасштабной войны с Россией

В последнее время все чаще стали звучать заявления о том, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент. Такое мнение основывается на том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины – там уже собралась более чем 100-тысячная армия. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.

В расследовательской группе Conflict Intelligence Team отмечали, что из двух бригад Восточного военного округа РФ на западное направление перебрасываются "Искандеры" (ракетный комплекс; основное назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км – Ред.). По некоторым данным, российские ракетные комплексы направляются в Украину.

Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.