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Украинцам раздадут оружие: тероборону на границе готовят ко вторжению РФ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
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15 января, 18:34
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До февраля оружие раздадут не только на границах, но и во всех областях Украины
Украина готовится себя защищать
Украина готовится себя защищать / Фото: Коллаж: Сегодня

Силы территориальной обороны во всех пограничных областях Украины получат оружие. Об этом в эфире программы "Дебаты с Сергеем Руденко" заявил член парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

По его словам, оружие бригады должны получить сегодня (15 января –ред), а по всей стране – до февраля.

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"15 января во всех пограничных областях Украины бригады должны по тем нормативным указаниям, приказам и актам получить и оружие. А до февраля во всех областях Украины мы должны сделать то же. Я общался с командующим сил ТРО, он мне подтвердил эту информацию", – сказал политик.

Что такое терроборона и зачем она нужна

  • Тероборона – это добровольные формирования территориальных общин в состав которых входят граждане Украины, прошедшие военную службу в Вооруженных Силах Украины, службу в других военных формированиях и правоохранительных органах. В добровольческие отряды будут брать не только тех, кто служил в армии.
  • Подразделения теробороны будут действовать в пределах своей области, населенного пункта, а подчиняться – местной власти и военному руководству страны.
  • 1 января в Украине вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Согласно закону, ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ. Благодаря этому закону все население страны можно будет привлечь к защите своей территории.
  • Для зачисления к формированию теробороны необходимо пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор, а также подписать специальный контракт добровольца.

Украина укрепляет тыл

17 декабря 2021 года вступил в силу документ, которым женщин в возрасте до 60 лет обязывают стать на воинский учет. Затем на сайте Верховной Рады появился проект о внесении изменений в закон о воинской обязанности и военной службе, который предполагает добровольную службу женщин в армии.

Данный закон вызвал много критики, но несмотря на это, Минобороны не собирается отказываться от своей идеи и рассматривает варианты облегчения этой задачи – хотят сделать процесс воинского учета онлайн.

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Кроме того, согласно опросу, проведенного Киевским международным институтом социологии, половина украинцев готовы оказывать вооруженное или гражданское сопротивление в случае нового

Угроза вторжения в Украину

12 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выводить войска из четырех областей вблизи украинских границ.

14 января директор вещания на русском языке канала RT Антон Красовский заявил, что если Украина решит вступить в НАТО, Россия введет на ее территорию войска. Мы введем войска в Украину, это наша земля. Хр*н вам! Вот вам, а не НАТО! Даже не мечтайте, твари", – сказал он.

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В тоже время, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО приняли решение о приеме Украины и Грузии в свой состав, но сроки вступления в Альянс пока что не установлены. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО.

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