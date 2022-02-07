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У ЄС стривожені через війська Путіна біля України: "Вони прийшли не на пікнік"

Павло Заяць Павло Заяць
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7 лютого, 15:57
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Поведінка РФ "цілком неприйнятна", зазначили в Євросоюзі
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росія має припинити невиправдане нарощування військ вздовж кордонів України.

Про це 7 лютого у Брюсселі під час брифінгу для преси заявив речник ЄС Пітер Стано, якого цитує Укрінформ.

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"Про мотивацію таких дій краще запитати Путіна. Але ЄС і країни-члени кажуть дуже чітко: скупчення такого величезного війська, особового складу та зброї, на кордонах сусідніх країн абсолютно не спровоковане і цілком невиправдане. Як про це говорив високий представник ЄС Боррель, ці сили перебувають там не для того, щоб випити чашку кави або провести пікнік. Це щось дуже серйозне", – зазначив Стано.

За його словами, з погляду ЄС, не існує жодної причини для такої величезної концентрації Росією військ та озброєнь, оскільки Україна не несе жодної загрози.

/ Фото: скріншот

Також, наголосив Стано, Євросоюз не зробив нічого, щоб Росія відчувала загрозу, про яку так люблять розповідати її офіційні особи. За його словами, невиправдані дії РФ мають бути зупинені.

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"Саме тому нам необхідно взаємодіяти з Росією, щоб відповісти на будь-які причини, які можуть стояти за такою поведінкою, цілком неприйнятною", – сказав він.

Україна готується до можливого вторгнення

У Києві створили штаб територіальної оборони для підготовки відсічі російському вторгненню. Набір резервістів продовжується, на січень заплановано проведення командно-штабних навчань.

15 січня сили територіальної оборони у всіх прикордонних областях України отримали зброю.

У лютому пройдуть військові навчання Сил територіальної оборони України. У навчаннях братимуть участь голови РДА, ОДА та мери міст. Голів обласних адміністрацій навчатимуть, де розгортати батальйони чи бригади та як правильно взаємодіяти із ЗСУ.

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Загроза повномасштабної війни з Росією

Останнім часом дедалі частіше звучать заяви, що Росія може розпочати вторгнення в Україну будь-якої миті. Така думка сформувалася через те, що Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. ЗМІ навіть опублікували карту дислокації російських військ.

У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team зазначали, що з двох бригад Східного військового округу РФ на західний напрямок перекидають "Іскандери" (ракетні комплекси; основне призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км). За деякими даними, російські ракетні комплекси прямують до кордонів України.

Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.

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