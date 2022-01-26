Готуються відбити наступ: Міноборони збирає військових у чотирьох регіонах на кордоні

Міноборони України готується в лютому провести масштабні навчання із залученням місцевої влади

Навчання тероборони будуть націлені на відпрацювання дій у разі вторгнення РФ в Україну / Колаж "Сьогодні"

У лютому відбудуться військові навчання Сил територіальної оборони України. Про це під час засідання уряду заявив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, у навчаннях також братимуть участь голови РДА, ОДА та мери міст.

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"У лютому заплановано навчання за регіональним принципом за участю керівників органів місцевої влади та самоврядування для того, щоб відпрацювати взаємодію", – сказав він.

Також він зазначив, що під час навчань по черзі збиратимуть чотири регіони – північ, схід, південь і захід.

За словами Резнікова, під час навчань голів обласних адміністрацій навчатимуть, де розгортати батальйони чи бригади і як правильно треба буде взаємодіяти із ЗСУ.

Україна готується до можливого вторгнення

У Києві створюють штаб територіальної оборони для підготовки відбиття російського вторгнення. Набір резервістів продовжується, на січень заплановано проведення командно-штабних навчань.

На тлі цього навіть виник конфлікт між київською владою та Міноборони. Глава відомства Олексій Резніков нагадав місцевим чиновникам, хто відповідає за оборону та військові дії.

Крім того, 15 січня сили територіальної оборони у всіх прикордонних областях України отримали зброю. По всій країні вона буде роздана до лютого.

Ситуація на кордонах

Поблизу кордонів України Росія розмістила 100-тисячну армію. Російські військові регулярно почали проводити військові навчання поблизу наших кордонів. ЗМІ опублікували карту місць дислокації російських військ. 12 січня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається виводити війська із чотирьох областей поблизу українських кордонів.

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В останні місяці з різних джерел надходить інформація про те, що Росія активно перекидає війська та техніку у прикордонні з Україною області, а також до Криму. Ситуація посилюється тим, що така військова активність виходить за межі традиційних навчань і передбачає можливу підготовку РФ до масштабного вторгнення в нашу країну.

Багато експертів прогнозують, що погіршення ситуації може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах. Примітно, але в цей період завершаться XXIV зимові Олімпійські ігри 2022 в Пекіні.

25 січня влада Чехії заявила про те, що вона готова відправити в Україну своїх військових, якщо буде запит про допомогу.