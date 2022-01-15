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Українцям роздадуть зброю: тероборону на кордоні готують до вторгнення РФ

Наталія Магдик Наталія Магдик
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15 січня, 18:34
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До лютого зброю роздадуть не лише на кордонах, а й у всіх областях України
Україна готується захищати себе
Україна готується захищати себе / Фото: Колаж: Сьогодні

Сили територіальної оборони у всіх прикордонних областях України матимуть зброю. Про це в ефірі програми "Дебати із Сергієм Руденком" заявив член парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Вениславський.

За його словами, зброю бригади мають отримати сьогодні (15 січня –ред), а по всій країні – до лютого.

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"15 січня у всіх прикордонних областях України бригади мають за тими нормативними вказівками, наказами та актами отримати і зброю. А до лютого у всіх областях України ми повинні зробити те саме. Я спілкувався з командувачем сил ТРО, він мені підтвердив цю інформацію", – сказав політик.

Що таке тероборона і навіщо вона потрібна

  • Тероборона – це добровільні формування територіальних громад до складу яких входять громадяни України, які пройшли військову службу у Збройних Силах України, службу в інших військових формуваннях та правоохоронних органах. До добровольчих загонів братимуть не лише тих, хто служив в армії.
  • Підрозділи тероборони діятимуть у межах своєї області, населеного пункту, а підпорядковуватимуться – місцевій владі та військовому керівництву країни.
  • 1 січня в Україні набув чинності закон "Про основи національного спротиву". Відповідно до закону, ведуча роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ. Завдяки цьому закону, все населення країни можна буде залучити до захисту своєї території.
  • Для зарахування до формування тероборони необхідно пройти медичний, професійний та психологічний добір, а також підписати спеціальний контракт добровольця.

Україна зміцнює тил

17 грудня 2021 року набув чинності документ, яким жінок віком до 60 років зобов'язують стати на військовий облік . Потім на сайті Верховної Ради з'явився проєкт про внесення змін до закону про військовий обов'язок та військову службу, який передбачає добровільну службу жінок у армії.

Цей закон викликав багато критики, але незважаючи на це, Міноборони не збирається відмовлятися від своєї ідеї та розглядає варіанти полегшення цього завдання – хочуть зробити процес військового обліку онлайн.

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Крім того, згідно з опитуванням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології, половина українців готові чинити збройний або цивільний опір у разі нового

Загроза вторгнення в Україну

12 січня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається виводити війська із чотирьох областей поблизу українських кордонів.

14 січня директор мовлення російською мовою каналу RT Антон Красовський заявив, що якщо Україна вирішить вступити до НАТО, Росія введе на її територію війська . Ми введемо війська до України, це наша земля. Хр*н вам! Ось вам, а не НАТО! Навіть не мрійте, тварюки", – сказав він.

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У той же час генеральний секретар організації Єнс Столтенберг заявив, що в НАТО ухвалили рішення про прийом України та Грузії до свого складу , але терміни вступу до Альянсу поки що не встановлені. У відповідь на це прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО .

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