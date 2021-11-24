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В ЕС одобрили снятие санкций с экс-соратника Януковича – СМИ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
24 ноября, 13:21
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Под санкциями ЕС остаются 7 человек из окружения Януковича
Послы ЕС исключили бывшего чиновника из санкционного списка
Послы ЕС исключили бывшего чиновника из санкционного списка / Фото: Коллаж: Сегодня

Послы ЕС согласовали снятие санкции с экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко. Об этом в Twitter написал брюссельский журналист Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС решили исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из списка санкций, введенных из-за хищения государственных средств Украины", – написал журналист.

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На данный момент в санкционном списке ЕС осталось всего семь человек. Среди них есть и беглый президент Виктор Янукович. При этом ЕС снял санкции с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Накануне в Офисе генерального прокурора прошло межведомственное совещание, на котором обсудили принятие мер для продолжения Европейским Союзом санкций в отношении бывших высокопоставленных чиновников Украины и их ближайшего окружения.

Кроме того, 22 ноября ЕС снял санкции с 22 человек из окружения Януковича.

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Уголовные дела Клименко

В 22 ноября 2017 года СБУ задокументировала новые доказательства причастности бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко к совершению преступления, предусмотренного ст.111 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена"). Санкция статьи предусматривают ответственность в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

14 июня 2017 года Александру Клименко сообщено о подозрении. Бывшего главу Миндоходов подозревают в создании преступной организации, которая нанесла ущерб стране в 96 млрд грн

Клименко подозревается в том, что с апреля 2012 по сентябрь 2013 года, занимая должность министра доходов и сборов, "в составе созданной и возглавляемой Януковичем В.Ф. преступной организации, злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,166 млрд грн, путем незаконной компенсации НДС на счета фиктивных предприятий, в особо крупном размере, которые были распределены между участниками преступной организации".

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