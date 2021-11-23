Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Динамо - Бавария: онлайн Динамо - Бавария: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
СЕГОДНЯ Власть События

Санкции против окружения Януковича – Венедиктова озвучила планы

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
23 ноября, 17:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украина также попытается конфисковать миллионы на счетах бывших чиновников
Венедиктова хочет продления санкций против чиновников времен Януковича. Коллаж "Сегодня"
Венедиктова хочет продления санкций против чиновников времен Януковича. Коллаж "Сегодня"

В Офисе генерального прокурора прошло межведомственное совещание, на котором обсудили принятие мер для продолжения Европейским Союзом санкций в отношении бывших высокопоставленных чиновников Украины и их ближайшего окружения. Об этом сообщила в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

В совещании приняли участие вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, руководство МВД, Нацполиции, Государственного бюро расследований, НАБУ и САП.

Реклама
Венедиктова созвала совещание. Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Генпрокурор отметила, что в течение 2021 года одному из фигурантов изменено подозрение, удовлетворено три ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей (заочно), направлено девять запросов в рамках международного сотрудничества, а также наложен арест на четыре банковских счета бывшего топ-чиновника. Кроме того, судами удовлетворены пять ходатайств о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования и еще одно такое ходатайство находится на рассмотрении.

"Воплощаем пошаговую общую стратегию сохранения санкций ЕС в отношении чиновников и их окружения … В 2014 году Европейским Союзом были применены санкции в отношении 22 человек. Должны признать, что не все начатые в 2014 году производства были перспективными и снятие ограничительных мер вполне закономерно. После ежегодных пересмотров остаются действующими санкции в отношении 7 человек. По ним осуществляется досудебное расследование в 20 уголовных производствах. Многие остановлены из-за розыска подозреваемых, у других сбор доказательств продолжается, есть дела на финальной стадии следствия… Важны для сохранения санкций именно приговоры", – сказала Венедиктова.

Также правоохранители разыскивают активы этих экс-чиновников за границей, чтобы вернуть их через спецконфискацию. По ее словам, в уголовных производствах в отношении экс-чиновников наложен арест на значительное количество активов в Украине, Швейцарии, Лихтенштейне и Латвии более чем на 119 млн дол., более 74 млн. швейцарских франков и 172 млн. грн. денежных средств, корпоративные права на 776 млн. грн., 36 объектов недвижимости.

Реклама

Санкции против Януковича и его окружения

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Уволить Ермака или... Что ждет Зеленского через 10 дней после ультиматума Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко 5 млн на подарок, новое хобби Тищенко и самолеты ОПЗЖ: ТОП-обновки депутатов в декларациях Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

23 ноября 1991. К действующим денежным нормам расходов на питание чернобыльцев будет прибавляться от 1 рубля 12 копеек до 2 рублей 76 копеек в зависимости от возраста...

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.66

Российский рубль (₽)

0.3564

Евро (€)

30.06

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

108 387

заболело за неделю в Украине

-21%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять