Беглецы Майдана: как живут и чем занимаются Азаров, Пшонка, Царев и другие соратники Януковича

Виктор Янукович и приближенные к нему украинские чиновники обосновались в России и Крыму

Бывшие украинские чиновники владеют элитной недвижимостью, представительскими авто, активно занимаются бизнесом и политикой. Фото: коллаж "Сегодня"

Фигурантам дела Майдана грозит наказание, вплоть до пожизненного заключения. В списке подозреваемых, кроме бывшего президента Украины Виктора Януковича, находятся еще 9 человек. Привлечь их к ответственности сложно, так как все они скрываются от правосудия в России. Сайт "Сегодня" вспомнил основных соратников Януковича, покинувших Украину в 2014 году, и выяснил, как сложилась их судьба и чем сейчас занимаются беглецы Майдана.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подозреваемым в организации подавления акций протеста, происходящих в 2013-2014 годах в центре Киева, инкриминируются различные статьи Уголовного кодекса, в том числе и такие, которые могут предусматривать пожизненное заключение.

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"Где эти люди сейчас? Все они в бегах. В гостях у нашего северного соседа. Мы понимаем, что сегодня и завтра нам их никто не выдаст. Но мы будем работать, чтобы эти люди ответили по всей строгости закона", – заявила Венедиктова на своей странице в Facebook.

В списке подозреваемых кроме Януковича находятся:

министр внутренних дел Виталий Захарченко;

замглавы МВД Виктор Ратушняк;

начальник УМВД в Киеве и Киевской области Валерий Мазан;

командующий Внутренних войск МВД Сергей Шуляк;

командир "Беркута" в Киеве Сергей Кусюк;

начальник милиции общественной безопасности в Киеве Петр Федчук;

министр обороны Украины Павел Лебедев;

глава СБУ Александр Якименко;

заместитель председателя СБУ Владимир Тоцкий.

Кроме вышеперечисленных из Украины сбежали и другие соратники Януковича. Как оказалось, все они довольно неплохо обосновались в России и аннексированном Крыму. Бывшие украинские чиновники владеют элитной недвижимостью, представительскими авто, активно занимаются бизнесом и политикой.

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Виктор Янукович

Бывший украинский президент скрывается в России с 2014 года. На людях появляется нечасто. Даже неизвестно, где именно проживает экс-гарант. Одно из предположений – хорошо охраняемый коттеджный городок на улице Яременко, 81, в Ростове-на-Дону. Эти данные подтверждали адвокат Януковича, миграционная служба и генпрокуратура РФ.

Как писали СМИ, соседом Януковича является полковник ФСБ. Стоимость дома оценивали в 1 млн евро.

Стоимость дома Януковича в Ростове-на-Дону оценивали в 1 млн евро. Фото: kp.ru

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По другим данным, Янукович живет в поселке Баковка в элитной Рублевке под Москвой. Об этом же говорил покойный ныне певец Иосиф Кобзон. Он утверждал, что его имение с имением Януковича разделяет лишь большой забор. Этот дом вроде бы является государственной дачей, находящейся на балансе МВД РФ. По этой версии, второй сосед Януковича – патриарх РПЦ Кирилл. Эту дачу оценивают до 52 млн евро.

Янукович может жить в поселке Баковка в элитной Рублевке под Москвой. Фото: mk-turkey.ru

Третья версия – Янукович живет в Сочи, на склоне горы Благодать. Там же гражданская жена экс-президента Любовь Полежай якобы занялась бизнесом.

Дом Януковича в Сочи, на склоне горы Благодать. Фото: depo.ua

По некоторым данным, навещает Виктор Янукович и свою недвижимость в оккупированном Крыму, где проживает его первая жена Людмила в усадьбе площадью 1,2 га. Участок находится в Большой Ялте. В Крыму также похоронен младший сын Януковича Виктор.

Виктор Янукович навещает и свою недвижимость в оккупированном Крыму, где проживает его первая жена Людмила. Фото: znaj.ua

Николай Азаров

После отставки с поста премьер-министра Украины в конце января 2014 года Николай Азаров уехал в Вену, откуда перебрался в Россию незадолго до того, как стал фигурантом санкционных списков ЕС, Швейцарии и Канады. В Украине и за рубежом арестованы активы экс-премьера на 2,5 млрд гривен, два земельных участка, дом и квартира.

Азаров ведет активную политическую жизнь, выпускает книги об украинской экономике и принимает участие в ток-шоу на российских телеканалах. Экс-премьер живет в подмосковном коттеджном поселке и ездит на представительском авто с водителем. Офис его организации "Комитет спасения Украины" находится в центре Москвы, напротив здания МВД России.

В комментариях журналистам Азаров уверяет, что якобы в Украине "ждут его возвращения". Но пока он проводит в Москве съезды и критикует через соцсети нынешнюю украинскую власть.

Офис организации Азарова "Комитет спасения Украины" находится напротив здания МВД России. Фото: vesti.ru

Сергей Арбузов

Бывший первый вице-премьер, а после отставки Николая Азарова и.о. премьер-министра Украины Сергей Арбузов, которого в Украине подозревают в растрате почти 120 млн гривен, в России занялся наукой. Он руководит Центром исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы.

Арбузов утверждает, что бизнес в России якобы не ведет и полностью сосредоточен на науке. Бывший член украинского правительства пишет программы решения украинских проблем и отсылает их в Кремль. При этом он заявляет, что Донбасс – территория Украины, а вопрос Крыма должен стать предметом переговоров.

Сергей Арбузов в России занялся наукой / Фото: Facebook

Виталий Захарченко

Экс-глава МВД Виталий Захарченко после побега в РФ поселился в Москве, получил российский паспорт и должность старшего консультанта в госкорпорации "Ростех". Захарченко также презентовал книгу "Кровавый Евромайдан – преступление века", в которой описал собственное видение событий, приведших к падению режима Януковича.

Захарченко открыто ведет деятельность в непризнанных республиках "ЛДНР". Он возглавляет фонд "Юго-Восток", главный офис которого находится в оккупированном Симферополе. Там же дочь Захарченко Виктория Нехаева зарегистрировала компанию "Дары Крыма". Она занимается торговлей чаем. Кроме того, Нехаева владеет охранным агентством, сетью СТО и оптово торгует продуктами и табаком.

Виталий Захарченко получил российский паспорт и должность в "Ростех". Фото: mk.ru

Виктор Пшонка

Бывший генеральный прокурор Украины, роскошная резиденция которого шокировала украинцев, практически не появляется на публике. Его семья контролировала несколько ювелирных предприятий в Краматорске. После бегства Пшонки предприятия были закрыты, а их оборудование перевезено в Крым.

Осенью 2014 года в Севастополе открылся ювелирный завод, принадлежащий жене бывшего помощника депутата Артема Пшонки (сын экс-генпрокурора) Михаила Бурова. Именно на Бурова были оформлены ювелирные компании семьи Пшонки в Краматорске.

Виктор Пшонка имеет отношение к ювелирному бизнесу. Фото: LIGA.net

Александр Клименко

Бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, сбежавший из Украины вместе с генпрокурором Виктором Пшонкой, проживает в центре Москвы на улице Тверской. По данным СБУ, Клименко также часто находится в Ростове-на-Дону, Сочи и Ялте. Находясь в России, Клименко открыл партию "Успешная Украина".

Украинские правоохранители подозревали экс-министра в причастности к "схемам", из-за которых бюджет лишился 100 млрд грн. После бегства Клименко в Украине был наложен арест на его элитные квартиры в Киеве, паркоместа, коммерческую недвижимость, ж/д вагоны и прочие активы на миллиарды гривен. Часть имущества Клименко смог отсудить и вернуть.

Александр Клименко запустил проект "Восстановление Донбасса" и партию "Успешная Украина" / Фото: Facebook

Олег Царев

Бывший депутат Верховной Рады Украины и самопровозглашенный спикер парламента несуществующей "Новороссии" Олег Царев живет в Крыму. Его совместная с супругой Ларисой компания "Санаторий Кирова" с начала 2021 года заработала свыше 100 млн рублей (36 млн грн) на путевках для чиновников.

Фирма Царева начала работу в ноябре 2014 года и получила в аренду шесть санаториев в Ялте, Алуште и Евпатории, два из которых позже выкупила. Компания регулярно выигрывает миллионные тендеры по предоставлению туристических услуг для российских ведомств.

Время от времени Царев дает интервью пропагандистским СМИ и пишет в соцсетях, озвучивая любимые тезисы Кремля о том, что Майдан расстреляли по приказу лидеров оппозиции, а в Украине якобы гражданская война.

В 2016 году Царев вел переговоры с КПРФ о своем выдвижении на выборах в Госдуму России. Однако договориться с руководством партии не удалось.

В августе 2021 года, не достигнув совершеннолетия, умерла дочь Царева – Екатерина. Причиной стала якобы врачебная ошибка.

В 2016 году Царев вел переговоры с КПРФ о своем выдвижении на выборах в Госдуму России. Фото: Wikimedia

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что следователь ГБР по согласованию с прокурором Офиса генпрокурора сообщил о подозрении экс-президенту Украины Виктору Януковичу как руководителю организованной преступной группы.

Также мы писали, что Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Его заочно арестовали по делу о захвате земель резиденции Межигорье.