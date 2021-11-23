ЕС снял санкции с 22 человек из окружения Януковича

Под санкциями Евросоюза остаются семь из 22 украинских экс-чиновников, против которых ввели ограничения в 2014 году. Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.
По ее словам, санкции были введены ЕС в 2014 году.
"В 2014 году ЕС применил санкции в отношении 22 человек. После ежегодных пересмотров остаются в силе санкции в отношении семи человек", – написала Венедиктова.
Чтобы санкции сохранились, нужны приговоры судов по делам в отношении бывших чиновников. Сейчас украинские правоохранительные органы расследуют в их отношении 20 уголовных производств: восемь из них – в ГБР, семь – в НАБУ, три – в Нацполиции и два – в СБУ.
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Кроме того, в настоящее время многие производства остановлены из-за розыска подозреваемых, у других идет сбор доказательств, есть дела на финальной стадии следствия, а также на стадии ознакомления сторон с материалами расследования, от скорости которого зависит время передачи их в суд.
"В 2021 году офис генпрокурора четыре раза направлял в Европейскую службу внешней деятельности информацию о состоянии досудебного расследования по делам подсанкционных экс-чиновников", – сказала она.
Санкции против Януковича и его окружения
- В марте 2014 года Швейцария заморозила счета 29 украинских экс-чиновников. В том числе были заморожены активны Януковича на сумму 70 миллионов швейцарских франков (более 69 млн долларов). Замораживание должно было продлиться три года, однако его продлевали.
- 15 октября 2019 года латвийский суд решил конфисковать 30 млн долларов экс-чиновников времен Януковича. Теперь вопрос возвращения преступных активов Украине будет решаться на межправительственном уровне.
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