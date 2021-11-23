ЕС снял санкции с 22 человек из окружения Януковича

Санкции действуют еще только в отношении семи человек

Венедиктова рассказала, как обстоят дела с окружением Януковича / Фото: Коллаж: Сегодня

Под санкциями Евросоюза остаются семь из 22 украинских экс-чиновников, против которых ввели ограничения в 2014 году. Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, санкции были введены ЕС в 2014 году.

Реклама

"В 2014 году ЕС применил санкции в отношении 22 человек. После ежегодных пересмотров остаются в силе санкции в отношении семи человек", – написала Венедиктова.

Чтобы санкции сохранились, нужны приговоры судов по делам в отношении бывших чиновников. Сейчас украинские правоохранительные органы расследуют в их отношении 20 уголовных производств: восемь из них – в ГБР, семь – в НАБУ, три – в Нацполиции и два – в СБУ.

Кроме того, в настоящее время многие производства остановлены из-за розыска подозреваемых, у других идет сбор доказательств, есть дела на финальной стадии следствия, а также на стадии ознакомления сторон с материалами расследования, от скорости которого зависит время передачи их в суд.

"В 2021 году офис генпрокурора четыре раза направлял в Европейскую службу внешней деятельности информацию о состоянии досудебного расследования по делам подсанкционных экс-чиновников", – сказала она.

Санкции против Януковича и его окружения