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У ЄС схвалили зняття санкцій із екс-соратника Януковича – ЗМІ

Наталія Магдик Наталія Магдик
24 листопада, 13:21
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Під санкціями ЄС залишаються 7 осіб з оточення Януковича
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Посли ЄС погодили зняття санкції з екс-міністра доходів та зборів України Олександра Клименка. Про це в Twitter написав брюссельський журналіст Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС вирішили виключити колишнього міністра доходів та зборів України Олександра Клименка зі списку санкцій, запроваджених через розкрадання державних коштів України", – написав журналіст.

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На цей момент у списку санкцій ЄС залишилося всього сім осіб. Серед них є й президент Віктор Янукович. При цьому ЄС зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова та екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Напередодні в Офісі генерального прокурора пройшла міжвідомча нарада, на якій обговорили вжиття заходів для продовження Європейським Союзом санкцій стосовно колишніх високопосадовців України та їх найближчого оточення.

Крім того, 22 листопада ЄС зняв санкції з 22 осіб із оточення Януковича.

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Кримінальні справи Клименка

У 22 листопада 2017 року СБУ задокументувала нові докази причетності колишнього міністра доходів та зборів Олександра Клименка до скоєння злочину, передбаченого ст.111 Кримінального кодексу України ("Державна зрада"). Санкція статті передбачають відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна.

14 червня 2017 року Олександру Клименку повідомлено про підозру . Колишнього голову Міндоходів підозрюють у створенні злочинної організації, яка завдала шкоди країні 96 млрд грн

Клименко підозрюється в тому, що з квітня 2012 по вересень 2013 року, обіймаючи посаду міністра доходів і зборів, "у складі створеної та очолюваної Януковичем В.Ф. злочинної організації, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих спонукань шляхом реалізації розробленого злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,166 млрд грн, шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств, особливо великому розмірі, які були розподілені між учасниками злочинної організації".

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