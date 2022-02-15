Украина предупредила Путина о последствиях признания ОРДЛО

Если РФ признает "Л/ДНР" – ситуация на Донбассе зайдет в тупик

МИД Украины рассказал, чем обернется признание "Л/ДНР" / Фото: Коллаж: Сегодня

Признание Россией т.н. "Л/ДНР" будет означать сознательный выход России из Минских договоренностей. Об этом в комментарии изданию Сегодня заявил спикер МИД Олег Николенко.

"Признание самопровозглашенных республик не будет иметь никаких правовых последствий. России не удастся выдать российскую оккупационную администрацию на временно оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях за "независимые субъекты", равно как и скрыть свое участие как стороны вооруженного конфликта на Донбассе", – сказал он.

В МИД отметили, что у России есть выбор: либо идти по пути деэскалации и дипломатического диалога, либо ощутить на себе решительный консолидированный ответ международного сообщества.

Реклама

"Призываем Москву занять конструктивную позицию для достижения прогресса в рамках существующих переговорных форматов. В противном случае Россия будет нести полную ответственность за разрушение Минских договоренностей и процесс мирного урегулирования вооруженного конфликта", – сказал Николаенко.

Что задумали в Госдуме

15 февраля депутаты Госдумы поддержали направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР". Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что постановление об обращении Госдумы к президенту будет подписано немедленно и направлено главе государства.

14 февраля депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД по проекту постановления КПРФ.

19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли 11 депутатов-коммунистов.

Ответ Путина

Президент России Владимир Путин о проекте обращения депутатов Госдумы по признанию независимости Донецкой и Луганской народных республик заявил, что проблемы Донбасса прежде всего должны решаться за счет принятых Минских соглашений.

Украина уже отреагировала

Нардеп от "Евросолидарности" Ирина Геращенко, комментируя принятие Госдумой РФ решения по "ЛДНР", заявила, что Украина должна немедленно ввести санкции против депутатов Государственной думы России, проголосовавших за "признание" так называемых "республик".

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что признание Россией "ЛДНР" станет демонстрацией ее отказа от Минских соглашений. Также он отмечал, что у самопровозглашенных республик нет абсолютно никакой субъектности, и это признает даже Россия.

Реклама

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина никогда не согласится с российской трактовкой Минских соглашений. По мнению Кремля, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей должны быть интегрированы в состав страны на особых условиях.