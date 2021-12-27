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Украинцы показали Зеленскому свое отношение к воинскому учету для женщин

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
27 декабря, 16:20
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Петиция "Издевательство над женщинами!" за пять дней набрала нужное количество голосов
В армию хотят не все, о чем сообщили посредством петиции / Коллаж "Сегодня"
В армию хотят не все, о чем сообщили посредством петиции / Коллаж "Сегодня"

Украинцы очень быстро выразили свое мнение по поводу инициативы Минобороны Украины поставить на военный учет женщин ряда специальностей. Зарегистрированная на сайте Офиса президента петиция за пять дней набрала необходимые 25 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрел лидер государства.

Петиция

Петиция под названием "Издевательство над женщинами! Не должны все женщины имеющие специальности и/или профессию быть военнообязанными!!!" была опубликована на сайте ОП 23 декабря. К обеду 27 декабря она имела уже более 25 тысяч голосов поддержки.

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В петиции сказано: "Перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных (Приказ Министерства обороны Украины от 11.10.2021 № 313). Вроде бы изменился только Перечень, но согласно ему ПОЧТИ ВСЕ женщины нашего государства должны быть военнообязанными. Это безобразие!!! Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мер. Никакого переходного периода и разъяснений по механизму реализации".

Скандальный приказ

  • 22 декабря стало известно, что Министерство обороны Украины издало приказ от 11 октября 2021 года за № 313 со списком специальностей и профессий для женщин, после получения которых эти специалисты должны встать на воинский учет и значится там до пенсии – до 60 лет. Среди таких профессий оказались менеджеры, главные бухгалтеры и почтальоны.
  • Тотальный воинский учет готовился к весне 2022 года. Однако тревожные сигналы на геополитической арене и снимки российской армии у границ со спутников, ускорили процесс на полгода.
  • Военный эксперт Олег Жданов считает, что в целом это правильный шаг, однако к самому перечню профессий есть вопросы.
  • Тем не менее и это решение напрягло Россию. Уроженка Шепетовки (Каменец-Подольская область) председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила: "Вот сейчас как оценить: в Украине объявлена военная мобилизация женщин. Все женщины, даже беременные, должны и обязаны пойти в военкомат и стать на учет".

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