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Воинский учет женщин в Украине: зачем это нужно и что будет в случае вторжения России

Богдан Аминов Богдан Аминов Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)
23 декабря, 11:22
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Новый приказ Минобороны Украины обязал женщины сотен профессий стать на воинский учет.
Право проходить воинскую службу добровольно женщинам предоставили еще в 2018 году. Но теперь многих решили обязать встать на учет.
Право проходить воинскую службу добровольно женщинам предоставили еще в 2018 году. Но теперь многих решили обязать встать на учет. / Фото: Коллаж: Сегодня

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На фоне тревожных новостей о надвигающейся угрозе со стороны Российской Федерации Минобороны Украины заявило о нововведении: военнообязанные женщины. Как это случилось? И кто это сделал? И главное – зачем?

Что случилось

Согласно новому приказу, женщины возрастом до 60 лет обязаны встать на воинский учет. Министерство обороны Украины определило список профессий, которые подпадают под нововведение.

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В итоге – около сотни специальностей. Среди военнообязанных женщин оказались бухгалтеры, почтальоны, менеджеры, журналистки, фотографы, работницы суда и многие другие.

Ответственность возлагается и на работодателя. Он должен проконтролировать: все ли сотрудницы встали на воинский учет. А при приеме на работу у женщин теперь будут спрашивать о наличии военно-учетных документов. И все это – в обязательном порядке. Иначе штраф: 850-1,7 тыс. грн и для работодателя – 5-8,5 тыс. грн.

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Как появился приказ

Инициатива появилась еще до тревожных слухов о скоплении российской армии на границе. Министр обороны Алексей Резников к нововведению не имеет никакого отношения. Заслуга принадлежит его предшественнику – Андрею Тарану, чья подпись стоит под документом.

Сам приказ датирован 11 октября 2021 года. В документе идет речь, что он вступает в силу со дня публикации. Но в тоже время Главнокомандующему ВСУ дается шестимесячный срок, чтобы все подготовить к выполнению команды свыше.

Судя по всему, нововведение готовилось на весну 2022 года. Но тревожные сигналы на геополитической арене и снимки российской армии у границ со спутников, похоже, сделали свое дело. Минобороны реализовало свой план втрое быстрее – через два месяца вместо положенных шести.

Как объяснили в Минобороны

В ведомстве – ноль реакции на общественный резонанс до того, как решение о военнообязанных женщинах было принято. Новоиспеченный министр Алексей Резников никак не комментировал ситуацию. Более того, в Минобороны не дали никаких разъяснений по поводу того, что делать и куда бежать. Спохватились только после многочисленных вопросов и публикаций в СМИ.

Скорее всего, в самом Министерстве тоже нет понимания, как выглядит инструкция становления на учет военнообязанных женщин.

Советница замминистра обороны Наталия Воронкова это подтверждает своим комментарием. В эфире Громадского радио она заявила, что общего алгоритма пока нет.

"Каждый военкомат самостоятельно определяет алгоритм, как стать на учет. Думаю, мы разработаем этот алгоритм и до конца следующей недели он будет на сайте военкоматов", – сказала она.

В Минобороне также допустили возможность и электронной версии воинского учета в ближайшее время. Скорее всего, речь о приложении "Дія".

Но такие планы кажутся маловероятными, если говорить о краткосрочной перспективе. Экс-министр Андрей Таран в октябре 2021 года был неспешен в прогнозах, когда анонсировал так называемый "Military ID" для всех военнообязанных украинцев. В Минобороны тогда заявили, что такая функция в "Дія" будет доступна в 2022-2023 годах.

Что было ранее

Если рассматривать версию неслучайной синхронности вероятной угрозы со стороны России и появления новых правил от Минобороны Украины, то следует вспомнить и весеннее обострение.

Тогда в апреле президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет призывать на военную службу резервистов без мобилизации в особый период. Речь идет о заключении контрактов с военнообязанными, которые имеют боевой опыт. А решение о призыве принимает президент Украины по представлению главнокомандующего ВСУ.

Все это совпало с очередной российской угрозой: тогда на границах с Украиной была замечена 80-тысячная армия РФ. Были тревожные сообщения со стороны США и НАТО.

Решение этого вопроса не было оригинальным: напряжение спало после переговоров президентов США и России в Женеве. Джо Байден и Владимир Путин тогда смогли договориться в один тур переговоров.

Пойдут воевать все

Ровно год назад, в декабре 2020-го президент Владимир Зеленский заявил о мобилизации женщин наравне с мужчинами в случае полномасштабной войны с Российской Федерации. По его словам, женщины также не останутся в стороне во время боевых действий.

"Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины", – сказал тогда он в интервью журналу "Фокус".

Вполне справедливо будет отметить, что это общение команда Владимира Зеленского выполнила. Ведь обновленный закон о военнообязанных женщинах как раз урегулирует этот вопрос. И в случае боевых действий женщины, которые стоят на учете в военкомате, могут быть призваны. Более того, в таких случаях им запрещено покидать территорию Украины.

Женщины в армии

Уравнять женщин в армии в правах с мужчинами решили еще народные депутаты прошлого созыва в 2018 году. Закон подписал пятый президент Петр Порошенко.

Украинским женщинам разрешили в добровольном порядке проходить воинскую службу по контракту и быть призванными. Уже тогда для такой категории желающих законом предусмотрены обязательства в виде выполнения воинского долга и соблюдения воинского учета. А с изменениями в 2021 году эта норма для многих категорий женщин стала обязательной.

По состоянию на сегодня, Вооруженные силы Украины укомплектованы на 15% представителями женского пола. С 2014 года статистика увеличилась втрое. В армии сейчас около 56 тыс. женщин, по данным Минобороны. По этому показателю Украина в числе первых стран, которые соблюдают соответствующие стандарты НАТО.

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