В Украине женщин ставят на военный учет: кого ждет армия

Министерство обороны Украины утвердило список специальностей и профессий для женщин, после получения которых эти специалисты должны встать на воинский учет и значится в нем до 60 лет. Среди таких профессий оказались менеджеры, главные бухгалтеры и почтальоны.
Это следует из приказа от 11 октября 2021 года за № 313, опубликованного на днях в реестрах документов.
Воинская обязанность
Перечень специальностей и профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных состоит из около сотни специальностей. Среди них специалисты по:
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- программному обеспечению,
- компьютерным наукам,
- информационным системам и технологиям,
- системному анализу,
- кибербезопасности,
- геодезисты;
- архитекторы;
- бухгалтера;
- частные детективы;
- стороны;
- охотники;
- водители;
- водолазы;
- химики;
- операторы роботов;
- специалисты по полетам;
- авиадиспетчеры,
- связисты;
- почтальоны;
- метеорологи;
- фотографы и др.
Приказ был опубликован 17 декабря. С момента его публикации работодатели должны будут проконтролировать, чтобы уже работающие на предприятии по данным специальностям женщины встали на военный учет. Также с этого момента при принятии на работу работодатели должны проверять у женщин наличие военно-учетных документов и отметок о взятии на военный учет.
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