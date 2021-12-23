Військовий облік жінок в Україні: навіщо це потрібно і що буде у разі вторгнення Росії

Новий наказ Міноборони України зобов'язав жінки сотень професій стати на військовий облік.

Право проходити військову службу добровільно жінкам надали ще у 2018 році. Але тепер багатьох вирішили зобов'язати стати на облік. / Фото: Колаж: Сьогодні

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На тлі тривожних новин про загрозу, що насувається з боку Російської Федерації, Міноборони України заявило про нововведення: військовозобов'язані жінки. Як це сталося? І хто це зробив? І головне – навіщо?

Що сталося

Згідно з новим наказом, жінки віком до 60 років повинні стати на військовий облік. Міністерство оборони України визначило перелік професій, які підпадають під нововведення.

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У підсумку – близько сотні спеціальностей. Серед військовозобов'язаних жінок опинилися бухгалтери, листоноші, менеджери, журналістки, фотографи, працівниці суду та багато інших.

Відповідальність покладається на роботодавця. Він має проконтролювати: чи всі співробітниці стали на військовий облік. А під час прийому на роботу в жінок тепер питатимуть про наявність військово-облікових документів. І все це – обов'язково. Інакше штраф: для працівниці – 850-1,7 тис. грн та для роботодавця – 5-8,5 тис. грн.

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Як виник наказ

Ініціатива виникла ще до тривожних чуток про накопичення російської армії на кордоні. Міністр оборони Олексій Рєзніков до нововведення не має жодного стосунку. Заслуга належить його попереднику Андрію Тарану, чий підпис стоїть під документом

Сам наказ датований 11 жовтня 2021 року. У документі вказано, що він набирає чинності з дня публікації. Але разом з тим Головнокомандувачу ЗСУ дається шестимісячний строк, щоб усе підготувати до виконання команди згори.

Зважаючи на все, нововведення готувалося до весни 2022 року. Але тривожні сигнали на геополітичній арені та знімки російської армії біля кордонів із супутників, схоже, зробили свою справу - Міноборони реалізувало свій план утричі швидше – за два місяці замість відведених шести.

Що пояснили у Міноборони

У відомстві – нуль реакції на суспільний резонанс, який виник ще до того, як рішення про військовозобов'язаних жінок було ухвалене. Новий міністр Олексій Резніков тоді не коментував ситуацію. Понад те, у Міноборони не дали жодних роз'яснень стосовно того, що робити і куди тікати. Схаменулися лише після численних питань і публікацій у ЗМІ.

Швидше за все, у самому Міністерстві теж немає розуміння, як виглядає інструкція про постановку на облік військовозобов'язаних жінок.

Радниця заступник міністра оборони Наталія Воронкова це підтверджує у своєму коментарі. В ефірі Громадського радіо вона заявила, що загального алгоритму поки що немає.

"Кожен військкомат самостійно визначає алгоритм, як стати на облік. Думаю, ми розробимо цей алгоритм і до кінця наступного тижня буде на сайті військкоматів", – сказала вона.

У Мінобороні також допустили можливість і електронної версії військового обліку найближчим часом. Швидше за все, йдеться про застосування програми "Дія".

Але такі плани здаються малоймовірними, якщо говорити про короткострокову перспективу. Ексміністр Андрій Таран у жовтні 2021 року був обережним у прогнозах, коли анонсував так званий Military ID для всіх військовозобов'язаних українців. У Міноборони тоді заявили, що така функція в Дія буде доступна у 2022-2023 роках.

Що було раніше

Якщо розглядати версію невипадкової синхронності ймовірної загрози з боку Росії та появи нових правил від Міноборони України, слід згадати і весняне загострення.

Тоді, у квітні, президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє призивати на військову службу резервістів без мобілізації в особливий період. Йдеться про укладання контрактів із військовозобов'язаними, які мають бойовий досвід. А рішення про заклик приймає президент України за поданням головнокомандувача ЗСУ.

Все це співпало з черговою російською загрозою: тоді на кордонах з Україною було помічено 80-тисячну армію РФ . Були тривожні повідомлення від США та НАТО.

Вирішення цього питання не було оригінальним: напруга спала після переговорів президентів США та Росії у Женеві. Джо Байден та Володимир Путін тоді змогли домовитися в один тур переговорів.

Підуть воювати всі

Рівно рік тому, у грудні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив про мобілізацію жінок нарівні з чоловіками у разі повномасштабної війни з Російською Федерацією. За його словами, жінки також не залишаться осторонь під час бойових дій.

"Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її представляти. Я проти цього. Сподіватимемося, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі воюватимемо, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України", – сказав тоді він в інтерв'ю журналу Фокус .

Цілком справедливо зазначити, що це обіцянку команда Володимира Зеленського виконала . Адже оновлений закон про військовозобов'язаних жінок якраз урегулює це питання. І у разі бойових дій жінки, які стоять на обліку у військкоматі, можуть бути покликані. Більше того, у таких випадках їм заборонено залишати територію України.

Жінки в армії

Зрівняти жінок в армії у правах із чоловіками вирішили ще народні депутати минулого скликання, у 2018 році. Закон підписав п’ятий президент Петро Порошенко.

Українським жінкам дозволили у добровільному порядку проходити військову службу за контрактом та бути покликаними. Вже тоді для такої категорії бажаючих законом було передбачено зобов'язання у вигляді виконання військового обов'язку та дотримання військового обліку. А із змінами у 2021 році ця норма для багатьох категорій жінок стала обов'язковою.

Станом на сьогодні Збройні сили України укомплектовані представницями жіночої статі на 15%. З 2014 року кількість їх збільшилась утричі. В армії зараз близько 56 тис. жінок, за даними Міноборони. За цим показником Україна серед перших країн, які дотримуються відповідних стандартів НАТО.