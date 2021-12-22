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В Україні жінок ставлять на військовий облік: на кого чекає армія

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
22 грудня, 20:32
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Новий документ набув чинності з 17 грудня
Міноборони хоче поповнити лави нашої армії за рахунок жінок / Колаж "Сьогодні"
Міноборони хоче поповнити лави нашої армії за рахунок жінок / Колаж "Сьогодні"

Міністерство оборони України затвердило список спеціальностей та професій для жінок, після отримання яких ці фахівці мають стати на військовий облік та значиться у ньому до 60 років. Серед таких професій виявилися менеджери, головні бухгалтери та листоноші.

Це випливає із наказу від 11 жовтня 2021 року за № 313, опублікованого днями у реєстрах документів.

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Військовий обов'язок

Перелік спеціальностей та професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після отримання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних складається з близько сотні спеціальностей. Серед них фахівці з:

  • програмного забезпечення,
  • комп'ютерних наук,
  • інформаційних систем та технологій,
  • системного аналізу,
  • кібербезпеки,
  • геодезисти;
  • архітектори;
  • бухгалтера;
  • приватні детективи;
  • мисливці;
  • водії;
  • водолази;
  • хіміки;
  • оператори роботів;
  • спеціалісти з польотів;
  • авіадиспетчери,
  • зв'язківці;
  • листоноші;
  • метеорологи;
  • фотографи та ін.

Наказ було опубліковано 17 грудня. З моменту його публікації роботодавці повинні будуть проконтролювати, щоб жінки, які вже працюють на підприємстві за даними спеціальностями, стали на військовий облік. Також з цього моменту при прийнятті на роботу роботодавці повинні перевіряти у жінок наявність військово-облікових документів та позначок взяття на військовий облік.

Ситуація в армії

  • В умовах наростаючої загрози з боку Росії зараз триває зміцнення кордону України з Білоруссю та Росією, навіть незважаючи на сильний мороз.
  • Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, як зірвати напад РФ на Україну. Він наголосив, що нинішня історія з ескалацією схожа на весняну, але ніхто точно не знає, що в головах у "російських вождів".
  • Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що на території тимчасово окупованого Донбасу постійно знаходиться від 600 до 800 офіцерів і генералів армії Росії, які командують 1-им і 2-м армійськими корпусами російських окупаційних військ.

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