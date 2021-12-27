В РФ уже занервничали из-за воинского учета женщин в Украине – первая реакция

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко называет "военной истерией" постановку женщин на воинский учет в Украине и уверяет, что Россия не собирается нападать на Украину.
Об этом она сказала на пресс-конференции.
Война с Украиной
Она отметила, что якобы проведена мощная информационная атака, чтобы сформировать мнение в мировом сообществе о том, что Россия готовится напасть на Украину. То есть войска РФ вблизи украинских границ, судя по ее словам, ни о чем не говорят.
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"Это безусловно информационная грубая русофобская атака на Россию. Все эти домыслы о том, что мы готовимся нападать… Никаких планов нападать на Украину у России не было и нет. Фейковая история о формировании общественного мнения против России", – сказала Матвиенко, но забыла упомянуть о войсках РФ вблизи Украины.
Воинский учет женщин в Украине
Также она прокомментировала воинский учет для женщин в Украине, назвав его "военной мобилизацией".
"Вот сейчас как оценить: в Украине объявлена военная мобилизация женщин. Все женщины, даже беременные, должны и обязаны пойти в военкомат и стать на учет. Как назвать это, кроме как военной истерией?! Каждый день, даже из утюга, не только из телевизора и из радио: "Россия — агрессор, Россия готовится напасть, готовимся к войне". Я не знаю ни одной страны мира, где была бы объявлена мобилизация женщин до 60 лет, если не ошибаюсь", – сказала председатель Совфеда РФ.
А что на самом деле с воинским учетом для украинских женщин?
- На днях Министерство обороны Украины утвердило список специальностей и профессий для женщин, после получения которых эти специалисты должны встать на воинский учет и значиться в нем до 60 лет. Среди таких профессий оказались менеджеры, главные бухгалтеры, почтальоны и многие другие. Читайте подробнее, зачем это нужно и что будет в случае вторжения России.
- Начальник Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Валерий Куценко рассказывал, как и куда подавать женщинам документы для воинского учета.
- "Косить" не советуем – по статье 210 КУоАП установлены штрафы для военнообязанных за нарушение правил военного учета. За уклонение – админштраф от 850 до 1700 гривен. Штрафы могут коснуться и работодателей. Они будут обязаны контролировать, находятся ли их работницы на воинском учете, если профессия есть в списке. Если они этого не будут делать, то могут заплатить от 5100 до 8500 гривен за нарушение.
- Также мы узнали, будут ли украинок созывать на военные сборы.