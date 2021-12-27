В РФ уже занервничали из-за воинского учета женщин в Украине – первая реакция

Валентина Матвиенко также ответила, будет ли Россия нападать на Украину

Валентина Матвиенко перепутала воинский учет с мобилизацией. Коллаж "Сегодня"

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко называет "военной истерией" постановку женщин на воинский учет в Украине и уверяет, что Россия не собирается нападать на Украину.

Об этом она сказала на пресс-конференции.

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Война с Украиной

Она отметила, что якобы проведена мощная информационная атака, чтобы сформировать мнение в мировом сообществе о том, что Россия готовится напасть на Украину. То есть войска РФ вблизи украинских границ, судя по ее словам, ни о чем не говорят.

"Это безусловно информационная грубая русофобская атака на Россию. Все эти домыслы о том, что мы готовимся нападать… Никаких планов нападать на Украину у России не было и нет. Фейковая история о формировании общественного мнения против России", – сказала Матвиенко, но забыла упомянуть о войсках РФ вблизи Украины.

Воинский учет женщин в Украине

Также она прокомментировала воинский учет для женщин в Украине, назвав его "военной мобилизацией".

"Вот сейчас как оценить: в Украине объявлена военная мобилизация женщин. Все женщины, даже беременные, должны и обязаны пойти в военкомат и стать на учет. Как назвать это, кроме как военной истерией?! Каждый день, даже из утюга, не только из телевизора и из радио: "Россия — агрессор, Россия готовится напасть, готовимся к войне". Я не знаю ни одной страны мира, где была бы объявлена мобилизация женщин до 60 лет, если не ошибаюсь", – сказала председатель Совфеда РФ.

А что на самом деле с воинским учетом для украинских женщин?